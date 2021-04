Semana Santa de Cádiz: Adeli 'la Mojarrita' le dedica una saeta al Nazareno

La devoción hacia una imagen se puede expresar de muchas formas. Cuando la creencia es tan fuerte, la emoción puede desbordarse. Cada Jueves Santo, el barrio de Santa María vive su jornada más especial con la salida del Nazareno.

En este Jueves Santo tan atípico, el coronavirus ha provocado que no se puedan escuchar las plegarias de los vecinos cuando el paso desfila por sus calles. Esto no significa que en este 2021 no se vaya a escuchar ninguna saeta dirigida al Regidor Perpetuo.

En una mañana con mucho ambiente en Santa María, la saetera Adeli la Mojarrita se ha dirigido al Nazareno para realizarle un rezo muy particular en forma de saeta. Un emocionante canto a pesar de reconocer que este no era un Jueves Santo normal al no poder el Greñúo en procesión.

Pero lo importante es la salud para poder volver a visitar al Nazareno y a María Santísima de los Dolores. Y, por supuesto, poder estar presentes en 2022 para volver a verlo realizar la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, si es que el coronavirus lo permite