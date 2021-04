Viernes de Soledad en la Victoria

No sonó el himno de España por la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo. El cortejo procesional no pasó por la Residencia Vedruna ni se vieron los tres portazos en la Victoria. La Soledad no deslumbró por las calles de Puerto Real, pero pese a todo se vivió el Viernes Santo con todo el esplendor que ha permitido la pandemia.

El Viernes Santo en Puerto Real es Viernes de Soledad. La imagen que tallara la imaginera Luisa Roldán 'La Roldana' es la protagonista indiscutible de esta jornada de la Pasión, y en este atípico años ha vuelto a serlo. En la Iglesia Conventual de la Victoria se instaló un altar de culto. Un esplendoroso montaje con los respiraderos del paso de misterio, y protagonizado por la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente a sus pies.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas se acercaron por el templo de la Plaza Madre Loreto para rendir culto a una de las imágenes más destacadas de la Semana Santa puertorrealeña. Los hermanos se habían esmerado para ofrecer una presentación distinta a la que habían mantenido durante la Cuaresma, y eso hizo aún más especial este día en el que no se ocultaba la desolación por no poder disfrutar en la calle, aunque con el consuelo de, al menos, estar cerca de sus titulares.

Ha sido una jornada muy distinta, pero con la intensidad de siempre. A las once de la mañana, los hermanos realizaron una oración ante sus titulares: la Virgen de la Soledad y el Cristo yacente. También ante San Francisco de Paula, titular de la Hermandad y cuya festividad se celebraba este mismo viernes.

Poco después recibieron la visita de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, con quien la Hermandad tiene una relación muy especial ya que durante décadas convivieron junto a ellos en la antigua residencia. Este año no pudieron llevar el cortejo hasta las puertas de la Residencia, como hacen cada año. Tampoco permitieron las circunstancias que los mayores acudiesen a la iglesia, por lo que se optó porque éstos participaran en una Vía Crucis que se celebró en el porche del centro.

También en este caso se realizaron las visitas institucionales del Consejo Local de Hermandades y de representantes del equipo de Gobierno, encabezada por el primer teniente de Alcaldesa, Carlos Salguero, quien a su vez es hermano de Soledad. Allí, ante la Virgen, invitó a los Hermanos a vivir con intensidad el Viernes Santo.

El silencio se hizo en la conventual de la Victoria, con unos minutos de oración y reflexión, hasta que se rompió con la impresionante saeta que la cantaora Silvia del Río, también hermanada de Soledad, dedicó a la Virgen.

Hermanos, cofrades y vecinos del barrio se acercaron al templo para hacer ofrendas florales.También lo hicieron las cuadrillas de costaleros de ambos pasos. Está previsto que esta tarde, a las 19:45h, la Junta de Gobierno de la Hermandad realice estación de penitencia en la parroquia de San Sebastián.