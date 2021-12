Procesiones, no espectáculos

La senda es peligrosa. El camino debe ser radicalmente distinto, que el norte está en el norte y no es bueno desviarse. Las procesiones son lo que son, y sacar las imágenes a la calle es un culto muy serio que debe cuidarse en los tiempos que corren. En torno a las procesiones no caben los espectáculos, no valen esos shows que de vez en cuando regala esta ciudad cuando confunde el término extraordinaria, que hace referencia a la salida de un paso fuera de su fecha y no a que la procesión en sí tenga que ser algo distinto a lo que es.

Una procesión es una imagen sobre un paso acompañada de una banda, cuando la música sea un factor incorporado al culto externo. Y nada más (ni menos tampoco). El paso andando y la música sonando, es así de sencillo. Como nos recordó el pasado sábado la Virgen de la Salud en esa cuidada y elegante salida de uno de los pasos con más pellizco de la Semana Santa de Cádiz.

Puede ser que con tanta salida a la calle en los últimos años, algunos busquen nuevos caminos para considerar la procesión como extraordinaria. Y esos experimentos conviene zanjarlos de plano lo antes posible. Que la Patrona es mucha historia, mucha devoción y mucha categoría como para ‘aparcar’ su paso en la plaza de San Juan de Dios un buen rato; y que el Nazareno soporta en su cruz de carey todo el peso de la devoción de muchas generaciones de gaditanos como para detenerse a que un grupo haga un semiconcierto como si de una zambomba de estas impostadas que se ve hoy en cualquier restaurante se tratara.

Las procesiones son cultos, y el culto es algo excesivamente serio e importante como para aliñarlo con shows que solo buscan una equivocada espectacularidad. Que ya vimos aquella calle completamente apagada, o aquellas niñas bailando flamenco delante del palio. Paso andando y banda sonando, no hay más películas. No vayamos a convertir una salida extraordinaria en un Got Talent en cada esquina.

La mirada de Pimentel

Volver a disfrutar del Señor de la Humildad y Paciencia es el gran regalo de esta Navidad. La contundencia de la talla, la perfecta silueta de Cristo sedente y la expresividad del rostro bien merecen detenerse en su contemplación, especialmente después de la restauración de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez que tantos detalles desvela, y otros tantos deja sin resolver. Andan en la Humildad y Paciencia, como han andado también los dos restauradores en su taller de José del Toro, dando vueltas a la fuerza de la mirada de este Cristo, que de algún modo recuerda al rostro del Gran Poder de Sevilla. Hasta tal punto es llamativa esa mirada de la Humildad y Paciencia, que piensan que Pimentel conoció al Gran Poder (que es de 1620) antes de tallar al Cristo de San Agustín en 1638; y el icono devocional hispalense le marcó tanto, que parte de él está reflejado en la Humildad y Paciencia de cautivadora fuerza expresiva en su rostro, especialmente en su mirada.

El Covid

Vuelve a cobrar fuerza el virus que marca nuestras vidas desde marzo de 2020. La pandemia, por desgracia, vuelve a centrar la atención y las cofradías empiezan a suspender los eventos navideños que tenían anunciados en estos días. Conciertos, convivencias, zambombas y actividades similares han ido cancelándose en estos último días, respetándose por ahora todo lo concerniente a los cultos, a la espera de decisiones o limitaciones que imponga el Obispado (que en la segunda mitad del Covid ha sido mucho más prudente que las administraciones públicas) o las autoridades sanitarias (que levantaron las limitaciones de aforo y horarios, entre otras medidas que ha afectado al culto).

Semana Santa

Ante este escenario, la Semana Santa de 2022 vuelve a mirarse con cada vez más incertidumbre. Hay una preocupación evidente de que este progresivo aumento de contagios, y la celebración de la Navidad que está a la vuelta de la esquina, obligue a imponer nuevas medidas y limitaciones que terminen afectando a la Semana Santa. Y eso que en cuestión de pocas semanas todas las cofradías habían hecho los deberes y habían cerrado las contrataciones musicales y la designación de capataces, con ese amplio baile de cambios que se han producido, especialmente en las bandas.

La Merced

No para 2022, pero sí para 2023 podría plantearse la cofradía la salida del Nazareno de la Obediencia en Semana Santa. A priori, el plan de la junta de gobierno es salir el próximo Sábado de Pasión con la excusa del vía crucis parroquial que no presidirá Sentencia al ser la imagen elegida para el acto de la Catedral del primer lunes de Cuaresma. Y a partir de ahí empezar a confeccionar las túnicas blancas con escapulario mercedario (para lo que ya se están haciendo gestiones) o plantear el paso procesional en el que la imagen saldría por primera vez en procesión (para lo cual ya se ha hablado con Salesianos para ver la posibilidad de cesión del antiguo paso del Cristo de la Misericordia). Más dudas plantea el día de salida: algunos apuestan por el Lunes Santo, que a priori sería la opción más sensata; y otros empujan para que la salida sea en la Madrugada.

Carga

Sigue Manuel Pardo con su proyecto de implantar el doble palo bajo los pasos. Ha recibido ahora el encargo de una cofradía de Olvera, cuya cuadrilla de cargadores está formando. Siempre inquieto, Pardo está convencido del éxito de este sistema de carga que algún día espera habilitar en Cádiz.