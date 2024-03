El Pertiguero del Miércoles Santo de 2024 en Cádiz

Aforamientos en la carrera oficial

No estaba anunciado, pero el acceso a la carrera oficial ha vuelto a quedar aforado, como ya puso en práctica la Policía el pasado año. No se permite la estancia de público en el último tramo de San Francisco antes de llegar a Nueva; y por Cristóbal Colón se impide también la presencia de público hasta el callejón Cabrera de Nevares (que conecta con Mendizábal). Lo que no se entiende es que puestos a aforar, en el otro lado se permita la estancia de público sin ningún control hasta la misma línea de las sillas de Nueva y sin los pasillos de seguridad que garantizarían el cruce sin problemas.

Hay que saber ver cofradías en la calle

Al hilo de esto de los aforamientos y de la organización de los accesos a la carrera oficial, hay que dar un toque de atención al personal que acude a ver cofradías, que en muchos casos sigue sin saber cómo se debe actuar. El sitio que uno encuentra para ver la cofradía no es una parcela por la que no se pueda pasar ni los carros de niños son muros de contención; si uno decide ver una procesión en una esquina, tiene que saber que debe dejar paso a todo el que quiera cruzar. Para ver las cofradías cómodos y sin molestias está la carrera oficial; o la casa de cada uno con la televisión puesta (o el directo de la web del Diario).

Una solución para las cáscaras de pipas

La Semana Santa, dijo un pregonero, se mide por la cera del suelo y la cantidad de cáscaras de pipas que haya a ambos lados del paso de una procesión. Pocas cosas gustan más que comer pipas viendo pasar un cortejo (lo que da para uno o dos paquetes por cofradía, viendo los ritmos). Por ello, el Ayuntamiento está repartiendo bolsas para evitar que las cáscaras acaben amontonadas en suelo. Porque como dijo otro, la Semana Santa parece la época de agapornis en Cádiz.

Las bandas y las salidas suspendidas

Se está generalizando este año el hecho de que la suspensión de una salida procesional venga seguida por la intervención de las bandas de música de la cofradía, en la mayoría de los casos en el interior del templo. Borriquita abrió la veda el Domingo de Ramos, fuera de la iglesia; y desde entonces se ha repetido con Las Penas, el Amor, Las Aguas o Cigarreras, en una suerte de vuelta atrás en el tiempo.

Crítica por el bastón de la UCA a El Caído

A la Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (UNI Laica) no le ha gustado que el rector de la UCA, Casimiro Mantell, haya entregado el bastón de mando de la institución académica gaditana a la cofradía del Caído. Se ha debido enterar ahora de que esa ceremonia se celebra cada Martes Santo. En un comunicado, UNI Laica rechazó la actuación “extremadamente confesional del rector de una universidad pública, que como tal debe ser estrictamente aconfesional y respetar la diversidad de convicciones y creencias de la comunidad universitaria y de toda la ciudadanía. Apoyamos a los miembros de la UCA que se sienten indignados y dicen sentir vergüenza ajena” por la actuación del rector. Éste es muy libre de actuar como creyente católico a título personal, pero no como máxima autoridad universitaria”. ¿Será por quejarse?

Maniguetas a la antigua usanza

Los cortejos están plagados de detalles, en un esfuerzo titánico que realizan las priostías porque todo esté en el sitio oportuno y puesto de la manera más correcta. Por eso llamó la atención ayer el palio del Buen Fin de Sentencia, cuyas maniguetas traseras carecían de cubrición alguna, ni de tela, ni de orfebrería; ni siquiera una mano de pintura, recordando tiempos pasados en los que las maniguetas de los pasos no se ‘vestían’.

Alegría en medio de la tristeza de Santa Cruz

Dentro de la tristeza que se vivía en el interior de Santa Cruz por la suspensión de la salida de Las Aguas, al menos hubo una pequeño alegría con la imposición de la medalla de hermana de la cofradía a una bebé con apenas unos días de vida vistiendo el hábito de penitente.

La importancia de las instituciones

Qué importante es que en una hermandad sepa cada uno por qué está, para qué y por cuánto tiempo. De vez en cuando nos regalan algún ejemplo de lo que debería ser regla generalen una cofradía; como el Martes Santo, donde procesionaron en el cortejo cinco antiguos hermanos mayores adeemás del actual (Jesús Farrujia), “señal de la buena armonía y hermandad existente en San Antonio”, apuntan. Bienvenidos sean estos gestos.

El perro cofrade

Desde el Domingo de Ramos andan paseando a este perrito por las zonas cofrades, especialmente salidas procesionales, ante el regocijo de muchas personas amantes de los animales y de la Semana Santa. Ataviado como si saliera en la centuria macarena, el gracioso can es de lo más fotografiado durante estos días por las calles gaditanas.