El Pertiguero del Martes Santo de 2024

El Caído, una cofradía muy popular

Alta y destacada presencia del Partido Popular en el desfile procesional de la cofradía del Caído. Estaban en la salida el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto a la delegada territorial de Hacienda, Inmaculada Olivero. En el cortejo desfilaron los concejales Pablo Otero, Virginia Martín y Carlos Lucero. Y procesionaba con hábito la también concejala Maite González, y de ayudante de capataz el asesor del alcalde José Luis Duro.

Cambios y no cambios de recorrido

Dos apuntes de mis acólitos sobre los itinerarios de las cofradías y la lluvia. Resulta que el Domingo de Ramos el Consejo de Hermandades ofreció al Despojado la posibilidad de que al llegar a San Juan de Dios desde la calle Plocia fueran directamente a la Catedral, debido a la lluvia que le caía a la hermandad; ofrecimiento que fue rechazado, optando la cofradía por seguir el itineario establecido por Canalejas para entrar en Nueva y realizar la totalidad de la carrera hasta Catedral. Y resulta, por contra, que la cofradía de Vera–Cruz cambió de recorrido el Lunes de regreso a San Francisco (tomando por Valverde, Beato Diego y San Francisco en lugar de Cánovas del Castillo, San José, San Pedro, Sagasta, Tinte y San Francisco) sin previo aviso a los responsables del Consejo.

Las fiscalías y el trabajo pendiente de cada año

Es consciente este pertiguero del deseo generalizado de ser cuantos más hermanos mejor en los cortejos. Pero eso no puede ir en detrimento del cuidado del hábito nazareno de los que salen. Sigue faltando mucha labor de revisión del largo de los hábitos, del estado de los antifaces y, sobre todo, del calzado que me gasta el personal. Ayer el cortejo de Ecce–Homo era doloroso para los ojos, ¡qué de tenis, qué de túnicas cortas, qué de antifaces gastados o de tonos distintos, y qué de túnicas sin planchar! Con lo bonito que es el rito de lavar, planchar y vestir el hábito; y para quien no le resulte bonito, por veintipocos euros te lo hacen en la lavandería.

El recuerdo a las que no han salido

El capataz general de Columna, Paco Álvarez, dedicó la primera levantá del paso de misterio a las hermandades que desde el Domingo de Ramos no han podido procesionar a causa del mal tiempo y también se acordó del Huerto, ausente por segundo año consecutivo en la Semana Santa.

Meteorólogos de garrafón

Del creador de los covidólogos y vulcanólogos llegan los meteorólogos de garrafón. Con qué facilidad y soltura habla la gente de las danas, las vaguadas, los frentes atlánticos, los windgurú, la AEMET y el granizodepico.com. O los que te hablan de los vientos como si fueran Eolo o se aferran a la siempre ¿fiable? nube negra que llega por La Caleta. Cuando yo era chico no había tantas pamplinas. Y había Semana Santa, eh. Doy una idea para las juntas de gobierno: la creación del vocal de Partes Meteorológicos. El Consejo de Hermandades baraja tres nombres para el pregón de la Semana Santa de 2025: José Antonio Maldonado, Paco Montesdeoca y Mario Picazo.

De generación en generación

Siempre reconforta ver cómo las familias siguen la tradición de sus mayores de participar en las cofradías. Más todavía si varias generaciones coinciden en el cortejo. Ayer iban a procesionar en Piedad José Blas Fernández (que es el hermano número 1), su hijo y sus nietas; y el que fuera hermano mayor de Ecce–Homo, José Luis Rodríguez, también estrenaba nietos en el cortejo. Como Melchor Mateo, que desde el interior de San Pablo veía cómo salía su hijo, revestido de nazareno, y su nieto, de servidor ante el palio. Como para no emocionarse a la salida en la puerta de la iglesia.

Los buses que no llegaban

A una hora crítica para ir al centro a ver cofradías, sobre las cuatro y media, hubo un gran parón en la frecuencia de autobuses de la línea 1. Grandes colas de usuarios se desesperaban en las paradas.

Gorros de ducha contra las lluvias

Venían preparados los integrantes de la banda de cornetas y tambores de la Santísima Trinidad de Palencia, que tendría que haber acompañado al Cristo de la Piedad y no pudo ser a causa de la inestabilidad atmosférica. Muchos de ellos cubrían sus gorras de plato con plásticos como si fueran esos gorros de ducha que se encuentran en los baños de los hoteles. Al final ni salieron ni les llovió.

Camisetas templarias para los cargadores

Los cargadores de la cuadrilla del paso del Señor Atado a la Columna llevaban puestas unas camisetas muy curiosas ayer en la salida procesional. A la espalda de las mismas podía leerse “¿Quieres ser templo de Cristo? y la dirección de Gran Maestrazgo Internacional Templario. Una vestimenta con propaganda templaria, lo que no deja de ser una curiosidad.

El rector de la UCA recupera la tradición

El rector de la UCA, Casimirio Mantell, se estrenó ayer en el acto protocolario de la entregan del bastón de la Universidad a la cofradía de El Caído. Mantell retomaba así la tradición de que el mismo rector entregue el bastón, suspendida en los últimos años.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 17.11 horas: “Este año van a sobrar pirulines”. A las 17.35: “Por La Caleta viene muy negra la cosa”. A las 18.10: “En mis tiempos los romanos del Ecce–Homo eran todos albañiles y les pagaban 1.500 pesetas por salir”. A las 21.59: “Mañana viene una ventolera. Falta que nieve de aquí al domingo y un tornado por la carrera oficial”. A las 22.55: “Chispea en Catedral”. A las 22.58: “Creo que en el cortejo del Caído va más gente sin hábito que con hábito”.