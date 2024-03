El Pertiguero del Jueves Santo de 2024 en Cádiz

El hermano mayor del Nazareno, Jacinto Plaza, no anduvo fino ayer en la ceremonia de entrega del bastón de mando por parte del alcalde de la ciudad, Bruno García, a la cofradía. Recordó que en los ocho años de Kichi como primer edil este acto no se celebró y añadió que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”. No debe un hermano mayor entrar en opiniones políticas en un acto tan señalado de la mañana del Jueves Santo; sobre todo cuando su segundo de a bordo pertenece al partido rival y es ahora concejal. Por cierto, que este comentario lo escucharon en directo dos compañeros de Kichi, los ediles de Adelante Izquierda Gaditana David de la Cruz y Lola Cazalilla.

Los WhatsApps del Pertiguero

A las 11.58 horas: “Anoche vi muchos nazarenos de Luz y Agua y de Cigarreras en los palcos y por la calle con las túnicas viendo Sentencia y Caminito”. A las 12.49: “Por fin gente en los balcones de Palillero”. A las 15.10: “Pues el radar de la 1 no da agua en Cádiz hasta las tres de la mañana”. A las 18.17: “Si hasta 22.30 no había riesgo, ¿por qué Afligidos no ha salido?”. A las 20.13: “No veas el temporal en La Caleta”. A las 20.59: “Esto de anunciar a las 20:57 h que no salen a las 21:00h, no lo entiendo. Qué ganas de tener a la gente en tensión”. A las 21.05 horas: “Cómo se nota que ha anunciado que sale el Nazareno. No veas la cola de coches para entrar en el parking de Canalejas, llega hasta la Carretera Industrial”. A las 21.30 horas: “Hay que ver las capas de esta cofradía, cada una de un largo distinto”. A las 23.14: “Veo Cádiz muy aburrido y sin age en los pasos”. A las 23.22: “Convocando a los medios en plena estación de penitencia. Esta cofradía lo convierte todo en un espectáculo”. A las 23.52 horas: “La gente ya está puesta en el tramo del Campo del Sur”. A las 0.16 horas: “¡Que no llueve!”.