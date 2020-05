El día en que se levantará el veto a las procesiones es toda una incógnita. El momento en que las autoridades consideren que se dan las circunstancias oportunas para poder volver a ver un paso en la calle es del todo indefinido a día de hoy. No se sabe si será en verano, cuando algunos dicen que el virus no podrá propagarse; cuando llegue el inicio de curso y reabran colegios, institutos y facultades; o si tendremos que esperar a 2021. Y en medio de esta gran duda ha caído como un jarro de agua fría el último informe elaborado por el Ejército de Tierra, que pone en peligro no ya las procesiones que quedan por celebrar este año, o incluso esa posible extraordinaria a la que abría la puerta el Vaticano, sino que deja en el aire la Semana Santa de 2021.

El informe elaborado por la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de Tierra que se conocía este viernes viene a decir que todavía habrá otros dos rebrotes del virus Covid–19 y establece que “el mayor peligro en el futuro serán las aglomeraciones”. Una consideración que previsiblemente entra en contacto directo con las salidas procesionales; porque si algo hay alrededor de un cortejo y de un paso procesional es una concentración de personas, que además suele ser grande. Y si el mayor peligro está en las aglomeraciones, las procesiones pueden ser consideradas un “peligro” en el futuro. Como siglos atrás se consideró un peligro ir con el antifaz puesto.

Ese informe dice también que “se tardará entre un año y un año y medio en volver a la normalidad”. Y teniendo en cuenta que el informe es de principios de este mes, no sería hasta mayo o noviembre de 2021 cuando se recuperara esa normalidad y, por tanto, hasta cuando no estuvieran permitidas las aglomeraciones; y, con ellas, las procesiones.

La duda radica ahora en el recorrido que tenga este informe del Ejército de Tierra y la influencia que pueda tener en las decisiones que en los próximos meses tienen que seguir tomando los gobiernos nacional, autonómico y local.

El calendario de salidas procesionales sigue en blanco este 2020, mientras la incertidumbre respecto a cuándo llegará la primera sigue creciendo. Y ya alcanza a la Semana Santa de 2021.

La desescalada

Totalmente desasistidas inician las hermandades la Fase 1 de la desescalada a partir de mañana. Nada dice el plan del Gobierno sobre los cultos y procesiones (algo que es del todo lógico), nada ha fijado al respecto la Conferencia Episcopal Española (algo menos comprensible, ya que en estos tiempos son centenares, sino miles, las procesiones y romerías que se celebran a lo largo y ancho del país), y absolutamente nada ha dicho tampoco el Obispado (al contrario, por ejemplo, que Sevilla, que ha dispensado de la celebración de los cultos, ha recomendado que se evite el contacto con las imágenes y ha mantenido la suspensión de los cultos en la calle, lo que también afecta a rosarios de la aurora y otras muestras de piedad popular). Por ahora, tendrá que ser cada hermandad la que tome la decisión que considere respecto a sus cultos, incluidas las misas mensuales. Vaya papeleta.

El Corpus

Hablando de suspensiones, la última en anunciarse ha sido la de la procesión del Corpus. Algo que se veía venir y que se confirmó el viernes. No obstante, hay que destacar la alternativa planteada por el Cabildo Catedral, el Consejo de Hermandades y el Ayuntamiento para que la fiesta eucarística no pase desapercibida. Todo ello, bajo el liderazgo del obispo diocesano, Rafael Zornoza, que pese a la epidemia del coronavirus quiere que el Corpus siga revitalizándose. Los conciertos, conferencias y actos convocados mantienen el interés por esta celebración, y ver en la mañana del 14 de junio la valiosa custodia de Ana de Viya recorriendo el interior de la Catedral será todo un acontecimiento; lástima que sólo vaya a vivirlo in situ un reducido grupo de invitados. Y menos mal que Onda Cádiz sí ha sido sensible en este caso y va a retransmitir en directo la celebración.

La subvención

El equilibrio entre la necesidad de hacer frente a los pagos que deriven de la Semana Santa, pese a haberse suspendido, y de atender de la manera más generosa posible las muchas necesidades que ya hay en la ciudad y que todo apunta a que irán en aumento en los próximos meses no es fácil. Pero parece claro que las cofradías quieren estar lo más cerca posible de la gente en estos momentos tan extraordinarios. Y por eso, hay quien plantea una fórmula en relación a la subvención comprometida (a falta de firma) por el Ayuntamiento: utilizar las cantidades estrictamente necesarias para hacer esos pagos que no se hayan podido anular o aplazas, y donar directamente la cantidad restante al Ayuntamiento, para que lo invierta en las necesidades derivadas del coronavirus –y no para esa posible procesión extraordinaria, como había anunciado el Ayuntamiento–. Las estimaciones hablan de que la cantidad pudiera rondar el 50% de la subvención que perciben las hermandades (que se mantiene desde hace década y media en 120.000 euros).

Carrera oficial

Al hilo de esta posibilidad que han planteado ya algunos hermanos mayores y de esa preocupación por la situación económica en la que quedarán las hermandades a raíz de la suspensión de la Semana Santa y después de dos meses (en plena Cuaresma) con las iglesias cerradas, pudiera plantearse una fórmula en relación a la carrera oficial que permita unos ingresos mínimos a las cofradías. Básicamente, consistiría en ofrecer a los abonados de este año –a los que el Consejo va a devolver el dinero, como se apresuró a aclarar nada más conocerse la decisión de suspender la Semana Santa– la opción de que el dinero ya pagado lo dejaran a cuenta para mantener el abono de 2021. Algo así como está ocurriendo con la mayoría de grandes conciertos que en lugar de suspenderse se están aplazando para el año próximo con la intención de que el dinero de las entradas no sea devuelto. Si un porcentaje de abonados opta por esta opción, las hermandades recibirían un ingreso que se creía perdido.

El IVA

En medio de todo esto, ha llegado también una noticia que puede resultar positiva para los intereses de las hermandades. La Junta de Andalucía acaba de emitir un informe que dictamina que las procesiones no son un espectáculo público. Y al margen de otras consideraciones, este posicionamiento de la Junta lo quiere utilizar el Consejo como argumento para reclamar el tipo reducido del IVA de la carrera oficial que este año iba a tener que declararse. Se pasaría de gravar el 21% a un 10%, lo que allana bastante el escenario de las hermandades. El Consejo sigue haciendo gestiones. Suerte.

Guiño a las glorias

Esta semana ha celebrado sus cultos la primera hermandad de Gloria, que debería haber procesionado el viernes. Comienza un tiempo cofradiero igual que terminó el anterior: sin procesiones en la calle. Las cofradías empezarán este lunes, como el resto de la Iglesia, a ver algo de luz después de dos meses. Y el particular calvario que en este tiempo vivirán las glorias, las grandes olvidadas muchas veces, se hace más llevadero con guiños como el de la iglesia de Santo Domingo, en cuyo altar mayor luce el cartel anunciador de las Glorias del pasado año, que protagoniza la Virgen de los Desamparados. Todo un detalle que reafirma que la Virgen del Rosario es también patrona de las hermandades de Cádiz.