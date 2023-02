El Nazareno del Amor empezará a ejecutar el nuevo palio tras la Semana Santa

La Semana Santa de Cádiz ya tiene otro gran proyecto a la vista. El nuevo palio para la Virgen de la Esperanza del Nazareno del Amor, cuyo diseño se aprobara en 2021, comenzará a ejecutarse cuando termine esta próxima Semana Santa. Esos son los planes de la junta de gobierno que preside Manuel Mota, que ya trabaja en la tramitación necesaria ante el Obispado después de que los hermanos decidieran hace unos días que será el taller de Hermanas Rama, en Brenes (Sevilla) quien ejecute el proyecto que diseñara Pedro Palenciano.

El hermano mayor explica que se está tramitando ahora la autorización que la hermandad necesita por parte del Obispado para llevar adelante este proyecto. Unas gestiones que en el Amor confían en que reciban la luz verde definitiva coincidiendo con la Semana Santa, de manera que se pueda proceder en esa fecha a firmar el contrato con el taller de bordados y, de este modo, empezar con los trabajos.

El bordado del palio comenzará con la bambalina delantera. De hecho, el objetivo de la junta actual es que pueda finalizar su mandato (en 2025) con la culminación de esta primera bambalina, tanto en el exterior como en el interior. Pero la hermandad no se marca plazo alguno ni fechas en lo que se considera un proyecto “de muy largo plazo”. “No hay prisas por terminarlo porque las prisas en estos asuntos no son buenas consejeras”, traslada Manuel Mota, que insiste en que en el Amor “iremos con pies de plomo” en este costoso proyecto que saldrá adelante gracias a las donaciones de los propios hermanos. “Hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta, pero seguiremos buscando compromisarios para poder financiar este proyecto sin que afecte en nada a la hermandad, porque la hermandad no puede asumir algo de esta envergadura”, explica.

De hecho, la intención inicial de la hermandad es no estrenar el palio en la calle al menos hasta que no estén bordadas completamente las cuatro bambalinas, para seguir luego con el techo de palio y el manto. Pero todo ello depende también del estado de conservación que vaya presentando el actual palio, bastante dañado según trasladan desde el Amor.

Remodelación de los respiraderos

De manera paralela al bordado del nuevo palio, la hermandad tiene que asumir también una intervención de calado en el paso de la Esperanza, que implica la reforma de los actuales respiraderos, características piezas al ser los únicos respiraderos bordados de la Semana Santa. En concreto, la reforma consiste en realizar un baquetón de orfebrería en la parte superior del respiradero, incorporando paños verticales de orfebrería que separarán las distintas capillas del actual respiradero bordado. Estos trabajos requieren, además, la construcción de una nueva parihuela así como la creación de una nueva estructura para el respiradero en sí.

Una actuación de calado, en definitiva, que liderará el orfebre jerezano Antonio García Falla y que se quiere comenzar una vez se recoja la hermandad este próximo Lunes Santo, por lo que supondría un estreno para la Semana Santa de 2024.