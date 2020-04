La Madrugada en Cádiz: la no salida del Perdón

Hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Ellos son los principales afectados por la suspensión de las salidas procesionales de este año. Y con la Semana Santa ya encarando su recta final, responden a dos preguntas relaciondas con este año y con el día más señalado para ellos:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Jueves Santo?

Por parte de la cofradía del Perdón, responden a estas preguntas el que pregonero de la Semana Santa 2020 ya nombrado para 2021, Andrés García Requejo; y el capataz del paso de misterio, Adolfo Morera.

Andrés García Requejo. Pregonero de la Semana Santa

1. Desde el plano emocional, pues evidentemente con la profunda desilusión en el corazón, sin entrar a describir vivencias o momentos que añoramos todos. Una vez asimilado lo inasimilable, asumido lo inasumible, paso a lo meramente pragmático en la posibilidad que nos ofrecen los diversos programas de televisión y de radio o la prensa diaria. También a través del Consejo, que con su página web demuestra estar a la altura trayéndonos las estaciones de penitencia a casa,; así como las redes sociales de las cofradías.

2. Paradójicamente, no fue ninguna de esas ‘madrugás’ de infancia feliz o adolescencia apasionada, que comprenden maravillosos recuerdos, guardados en un sitio privilegiado de mi memoria....Y, contrariamente a lo que se pueda pensar, tampoco fue ninguna Madrugá señera de episodios vividos y grabados en la historia reciente de la cofradía. Fue la última Madrugá, en la que vi la luz de Dios reflejada en los ojos de mi padre dando la primera levantá del paso del Cristo del Perdón.

Adolfo Morera. Capataz del paso de misterio

1. Esta Semana Santa sin duda va a ser muy diferente para todos los cofrades. Pero eso no significa que vaya ser ni mejor ni peor que otras. Creo que los cofrades sabemos siempre estar a la altura y que siempre hacemos lo que tenemos que hacer, nos cueste más o menos trabajo. Cuando hemos podido salir, hemos salido, y cuando nos ha tocado quedarnos por las circuntacias que sea también lo hemos echo. Será Semana Santa de recogimiento en casa, siguiendo las celebraciones de palmas, los santos oficios y la Resurrección. Además, seguiré las retrasmisiones de los distintos canales de televisión, redes sociales, Youtube, etcétera.

2. Es difícil quedarse con un recuerdo, pues desde el primer año con el martillo del Cristo son todos imborrables. Sí destaco mi recuerdo de Manolo Garrido y de tantos hermanos que tuve la suerte de conocer. Y de momentos vividos me viene a la mente uno del año 2003. La cuadrilla se estrenaba ese año y el paso iba de auténtico lujo, y llegando a la esquina de Nueva con San Juan de Dios se me acercaron dos señoras podría decir que de unos 80 años a las que no conocía de nada, y me besaron las manos agradeciéndome el magnífico recorrido del paso de misterio. No supe cómo reaccionar, me embargó la emoción del momento.