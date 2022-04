Las jornadas del Lunes y Martes Santo son las que presentan más inestabilidad en la Semana Santa de Cádiz

A pocos días de que se inicien los desfiles procesionales, las jornadas del Lunes y Martes Santo son las que presentan una mayor inestabilidad en cuanto a las previsiones del tiempo.

El meteorólogo gaditano Manuel Salguero, al que se puede seguir en su perfil de Twitter @EltiempoenCadiz, asegura que hacer una previsión con tantos días de antelación “presenta un alto grado de incertidumbre”.

Según Salguero, después de las fuertes lluvias que hubo ayer y que se van a prolongar hoy y, en menor medida, el miércoles la situación se estabilizará el jueves con la entrada de un anticiclón que hará que el Viernes de Dolores, donde Servitas saldrá a la calle por la tarde, no habrá ningún tipo de problemas.Esa estabilidad llegará hasta el Domingo de Ramos, por lo que las hermandades de ese día, a priori, podrán realizar sus estaciones de penitencia sin problemas.

Sin embargo, a partir del lunes en cuando se presenta una mayor inestabilidad. En este sentido, Manuel Salguero asegura que se está pendiente de una borrasca que está situada en el Atlántico Norte y que podría enviar algún que otro frente hacia esta zona, algo que se podría complicar más si baja un poco de latitud, lo que podría hacer que afectara de lleno.

La pregunta del millón es de qué manera puede afectar esto a las cofradías. De momento, a tantos días vista, la respuesta es imposible de contestar a juicio del meteorólogo: “Si la borrasca queda más al norte, nos enviaría algún frente, pero si baja de latitud y se sitúa en el Golfo de Cádiz, cosa que no parece muy probable, eso sería más peligroso porque nos enviaría líneas de estabilidad generando chubascos y tormentas, que es lo que más tememos los cofrades”.

Esta inestabilidad puede que se extienda también al Miércoles Santo, pero en principio conforme pasen las horas en esta jornada “la posibilidad de lluvia bajaría claramente y luego se metería una cuña anticiclónica por el suroeste, es decir, por el Golfo de Cádiz, para el resto de la Semana Santa”, por lo que ahí no habría ya posibilidades de lluvia.

No obstante, hasta que no sigan avanzando los días no se sabrá cómo va a afectar la borrasca en el Golfo de Cádiz y si ni siquiera va a suponer un quebranto en los desfiles procesionales de la capital gaditana.