Dolor en 'Los Dolores'. La lluvia impide el Lunes Santo de Puerto Real

El mayor miedo de los hermanos de ‘Los Dolores’ de Puerto Real estuvo sobrevolando durante todo el Lunes Santo y poco después de la hora prevista para la salida de la hermandad, se cumplió. La Virgen de los Dolores y el Cristo de la Misericordia en su traslado al Sepulcro se quedaron en su templo. La única hermandad que tenía prevista su salida en la Villa decidió no realizar la catequesis de la calle debido al mal tiempo. A las seis de la tarde llovía, y aunque que dieron media hora de plazo, que finalmente se alargó un poco más, el cielo no abrió y las previsiones meteorológicas no eran favorables.

Antes de que el anuncio se hiciese oficial, que los hermanos costaleros empezasen a retirar los raíles por los que el misterio iba a atravesar la puerta de la parroquia ya dejaba clara la decisión que minutos después confirmaba la Junta de Gobierno de la cofradía. Tras mantener una reunión y las oportunas conversaciones con Policía Local y Protección Civil, la Junta al completo subió al altar de San Sebastián para comunicar la decisión a los hermanos.

“Lastimosamente, y por primera vez en los 24 años de historia que tiene la Hermandad, el tiempo nos impide salir a la calle. Hasta ahora, solo una maldita pandemia ha hecho que nos quedásemos en casa. Espero que comprendáis que es la decisión más acertada porque es muy complicado. Hay que preservar el patrimonio de la Cofradía”, dijo el secretario de la Hermandad de los Dolores, José Manuel Ramos.

Y aunque la mayoría de hermanos, costaleros y quienes iban a formar parte del cortejo procesional ya sabían que la procesión tendría que esperar hasta el próximo año, las palabras de la Junta de Gobierno arrancaron tanto aplausos en señal de apoyo como lágrimas de pena, por sumar un año más de espera a los dos que robó la pandemia para ver a la Virgen en la calle.

Especialmente emocionada estaba Verónica Aragón, la máxima responsable de la cofradía. Quien es una de las primera mujeres que ostentar el cargo de Hermana Mayor en una hermandad de penitencia se enfrentaba a su primera salida procesional y a la decisión más dura que se ha tenido que tomar en su aún corto mandato.

Tras las palabras de la Junta, fue el Padre Jesús José García Cornejo, Director Espiritual de la Hermandad, quien se dirigió a los presentes en un templo abarrotado para iniciar una oración y realizar la Estación de Penitencia que tenían previsto realizar en la congregación de Hermanas Filipenses, como es tradición. Un rezo en el que el Padre tuvoi palabras contra la guerra en Ucrania.

A su término, la Banda de Cornetas y Tambores Zoilo Ruiz Mateos (Rota) interpretó algunas de las marchas que tenía previsto tocar el recorrido, empezando por ‘Requiem’, con la que los costaleros que comanda Rafael García Fontaiña, iban a atravesar el atrio de la Prioral hasta llegar a la rampa que salva la escalinata de la Iglesia Mayor, por la que solo bajaba este Lunes Santo un pequeño río de agua.