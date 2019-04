Eva Tubío dice que se burló del yihadista con su mensaje en Facebook

Más información Eva Tubío la lía al bromear en Facebook con la detención del yihadista de Sevilla

La concejala Eva Tubío, que forma parte de equipo de gobierno municipal por Ganar Cádiz, ha escrito una aclaración en su perfil de Facebook al mensaje que puso ayer en el que bromeaba sobre el yihadista detenido en Marruecos y que pretendía atentar en Sevilla en la Semana Santa. En el mismo se preguntaba si el presunto terrorista no había mirado el Aemet, por las fuertes lluvias que se estaban produciendo en Sevilla y que habían obligado a la suspensión de los desfiles procesionales.

Esto provocó que ardieran las redes sociales y que la propia concejala lo borrara de su muro horas después. Este viernes, sin embargo, ha puesto una aclaración y las intenciones que tenía sobre ese mensaje: "Afortunadamente no ha conseguido nada y se puede bromear. Y yo me he burlado de él, cierto. Los demás son conjeturas y afán por desquiciarlo todo. Seamos felices¡¡". Básicamente, dice que se trataba de una broma y que el tema se ha sacado de madre.

Eva Tubío va como número ocho en las próximas listas de Adelante Cádiz, que ya une a Podemos y Ganar Cádiz.