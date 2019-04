Eva Tubío la lía al bromear en Facebook con la detención del yihadista de Sevilla

La concejala de Ganar Cádiz, Eva Tubío, se metió esta tarde en un auténtico charco al bromear en su cuenta de Facebook con la detención del presunto yihadista que estaba dispuesto a atentar en la Semana Santa de Sevilla. “El yihadista no había mirado el Aemet, no?”. Ese fue el mensaje que colocó en su cuenta de esta red social, aludiendo a la tromba de agua que cayó en Sevilla durante todo el día de ayer, incluso con granizo, y que hizo que las hermandades del Jueves Santo decidieran no salir o refugiarse donde pudieron.

Ante el aluvión de críticas y de mensajes de todo tipo que comenzaron a llegarle, todos ellos criticando su falta de sensibilidad a la hora de bromear con algo tan serio como es la vida humana y la lucha antiterrorista, la edil del Ayuntamiento de Cádiz retiró el mensaje, aunque dio tiempo a que muchas personas hicieran capturas de pantalla del mismo, por lo que corrió por servicios de mensajes como whatsapp y pronto se hizo viral.

De momento los partidos políticos del Ayuntamiento de Cádiz no se han pronunciado al respecto, aunque justo el día que el ministro del Interior felicitaba en Cádiz a las fuerzas de seguridad del Estado por la detención del terrorista, que podría haber causado una auténtica masacre en Sevilla, parece de muy mal gusto colocar ese mensaje. Se ve que el humor no es el fuerte de la concejala, por mucha chirigota ilegal en la que participe. Al menos, ese no es el humor que representa a los gaditanos.