Corpus 2022 en Cádiz: El mimo silente a la plata eucarística

Ellos no entienden de rampas, de cambios de fecha del Carnaval, de elecciones de deanes ni de trayectos por Cardenal Zapata o por Santo Cristo. No forman parte de comisiones que dejan para última hora el trabajo de todo un año, ni deciden absolutamente nada. Pero llevan la friolera de 25 años cuidando y mimando el foco central de la procesión del Corpus, la monumental Custodia de plata que el próximo domingo volverán a llevar por las calles de la ciudad. Desde hace semanas, el grupo de cofrades que coordina José Julio Reyeros anda poniendo a punto cada milímetro de plata labrada de la Custodia; cada imagen, cada columna, cada pilastra plasmada sobre plata hace siglos y que perdura como signo notable y notorio de lo que en su día fue el Corpus de Cádiz.

De Reyero y su gente depende que cada año reluzca en la calle este monumento eucarístico, y también que conserve su esplendor en la capilla que ocupa en la girola. Labor que el veterano capataz asumió hace nada menos que 25 años, cuando se lo planteó el Cabildo de entonces.

Dos obispos, cuatro deanes, tres ecónomos y numerosas anécdotas llevan Reyero y los suyos entre trapos, botes de Luis XIII y probaturas del carro y su mecanismo. El Corpus puede haber perdido esplendor y anda, a ruedas, sorteando las vicisitudes de una sociedad y una administración local falta de sensibilidad. Pero lo hará, un año más, radiante de limpieza, que para eso la Custodia tiene quien mime su eucarística plata.

Corpus

“Mañana comienzan los actos previos al gran domingo de Corpus (al margen de los desaciertos que rodean al regreso de la procesión este año a la calle). Quizás la comisión que viene trabajando en los últimos años esté pecando de una programación demasiado amplia e incluso repetitiva (una exaltación el martes y unos gozos el jueves), cuando a las vísperas le siguen faltando dos cuestiones muy visibles: el triduo eucarístico que se celebraba en la Catedral, y los altares y traslados que llenaban de ambiente y colorido la tarde-noche del sábado. En el Consejo ya hay quien plantea una reforma de esa comisión o incluso un nuevo concepto de trabajo de cara al futuro de esta fiesta para la que –pese a lo que digan algunos ‘modernos’ que no toleran ciertas críticas– la ciudad debe altísimo respeto por la significancia que a nivel nacional tuvo en su día.

La Cena

Hablando del Corpus y de la implicación de la ciudad, hay que seguir aplaudiendo a la hermandad de La Cena por su convencimiento de implicarse en la fiesta del Corpus llevando a su titular hasta un altar. No termina de entenderse la postura del obispo de rechazar la presencia del Señor del Milagro en el cortejo en este año tan extraño, pero ni siquiera este revés ha podido con la decisión de la hermandad, que bien podría haber desistido. El traslado de esta imagen a la calle Nueva a primera hora del próximo domingo supone este año, además, el regreso de Jorge Gómez al martillo de la cofradía.

La magna

Esta semana, parece, se conocerán qué pasos forman definitivamente la procesión magna del 17 de septiembre. Sobre el papel hay más de los 14 que quiere sumar el Consejo (que incluso abre ya la puerta a la posibilidad de que sea algún paso más); pero tampoco muchos más. Al parecer hay hermandades que han manifestado su intención de no participar en esta procesión, bien por falta de recursos económicos de cara a contratar acompañamiento musical (que correrá por cuenta de cada cofradía y que se puede contar por partida doble, con ese traslado a Catedral del jueves 15 o viernes 16) o bien por otros problemas, como puede ser la imposibilidad de salir desde San Antonio en esas fechas por las obras en la portada del templo que deben empezar en breve. Difícil está también la situación de esas cofradías que antes de la magna tienen cabildos de elecciones, sobre todo si hay más de una candidatura.

El Despojado

Hablando de elecciones con dos listas, se ha confirmado ya esta realidad en la hermandad del Despojado. Ha causado cierta sorpresa la presentación de Luis Rivero, que opta a volver a ocupar el cargo de hermano mayor y que ya ha dado a conocer su programa de trabajo, donde incluye objetivos como convertirse en hermandad sacramental, convertir el triduo de Cuaresma en quinario o llevar al Señor cada año al hospital Puerta del Mar, además de los esperados proyectos de tallar los respiraderos del paso de misterio, dorar este paso y realizar un estudio de viabilidad para hacer el paso de palio aprobado la pasada Cuaresma.

Del programa de Rivero llama la atención el objetivo de “recuperar el rigor en el cumplimiento de horarios, buscar lugares identificativos con la ciudad y nuestro entorno, y centrarnos en el cuidado al hermano de fila, evitando la ralentización y el aumento del tiempo de paso y horarios de los últimos años que no se ajustan a las bases creadas en los primeros”.

El IVA

Hasta el Senado ha llegado esta semana la polémica con el IVA de las sillas, que no afecta solo a Cádiz sino a otras capitales andaluzas. El popular José Luis Sanz, que es candidato a la Alcaldía de Sevilla, recriminó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su empeño en aplicar IVA a la venta de sillas en Semana Santa y su consideración además de que ese impuesto se cobre en su mayor porcentaje (el 21%) y no con el importe reducido (10%) con el que se gravan las actividades análogas a las procesiones. La ministra vino a reconocer que dentro del Ministerio hay criterios distintos respecto a esta cuestión, pero no dio más explicaciones porque se centró en replicar en materia política. El asunto del IVA, por tanto, sigue su tramitación sin un futuro claro. Y con el Consejo abonando el 21%, eso sí. Hasta que Hacienda o los tribunales resuelvan lo contrario.

Encuentro

El que protagonizan este fin de semana los presidentes de los consejos de hermandades de Andalucía en Córdoba, donde asisten a unas jornadas sobre patrimonio y que abordarán además aspectos culturales y turísticos de las hermandades. Siempre que se reúnen los presidentes hay aspectos comunes a toda la región que sobresalen y se ponen en marcha; habrá que estar atentos a las conclusiones que se alcanzan en Córdoba hoy.

Carrera oficial

Ha causado cierto revuelo el plan del Consejo que ya estudia el Ayuntamiento para que la carrera oficial finalice en Palillero en lugar de hacerlo en mitad de Novena. Opciones hay muchas, escenarios de lo más variado; la clave es que el asunto no se demore, que las distintas propuestas se pongan sobre la mesa y que las hermandades decidan la fórmula que consideren mejor para sus intereses. Pero siempre bajo la clave de que la carrera oficial es una fórmula para la comodidad del público, pero que la Semana Santa no es El Corte Inglés ni las sillas están hechas para que obligatoriamente todas y cada una de las hermandades pasen por delante de todos y cada uno de los que se sienten.