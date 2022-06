Corpus de Cádiz: Fiesta del Desinterés

El Corpus no se iba a ver afectado absolutamente en nada este año que también regresa a las calles. Y hoy amanece una plaza de San Juan de Dios a medio entoldar, una plaza de la Catedral sin rampa y con unos gallardetes en medio de la escalinata que parecen tirados desde la azotea de enfrente, un recorrido casi sin altares, y mucho nos tememos que sin romero y tomillo en las calles. El interés que estos últimos días ha despertado la Semana Santa tras la esperada declaración del Ministerio de Turismo contrasta con el desinterés generalizado que existe en torno al Corpus, que sí fue una fiesta religiosa que Cádiz situó en el mapa nacional durante muchas décadas.

Atrás quedaron aquellos jueves de calles completamente engalanadas, tribunas en San Juan de Dios, lámparas en Pelota o aceras trajeadas; y de un cortejo con ricos bordados, amplia representación militar, pasos que no estorbaban e insignias de todo tipo. Por no hablar de la brillante noche de vísperas en las que -cuentan las crónicas- prácticamente no se podía andar por la denominada ‘carrera del Corpus’ con la ciudad volcada con los altares y con el exorno de prácticamente todas las fachadas.

Hoy quedan cuatro gallardetes en Catedral y media docena de banderolas en San Francisco, el altar de La Cena en Nueva y las portadas de las iglesias de Santiago y San Juan de Dios. A duras penas resistirán los bordados en las maniguetas de la Custodia, y la alfombra delante del Ayuntamiento limitará el único colorido del suelo. El Corpus sigue desinflándose en su vuelta a las calles; y aunque el foco y las críticas se hayan centrado en el Ayuntamiento y su capricho de no colocar la rampa que el Santísimo merece (aunque a los eruditos les huela a naftalina), lo cierto es que la fiesta eucarística y la procesión de esta mañana no encuentran el suficiente tirón que requiere. Ni por la iglesia (¿dónde estarán hoy las parroquias, los colegios, las asociaciones y todo colectivo diocesano que no sea hermandad?) ni por las cofradías (ni altares, ni escaparates, ni balcones, ni presencia masiva en los actos programados esta semana).

Uno ve y lee lo acontecido el jueves en otras ciudades que sí mantienen la grandeza del Corpus que antes tenía Cádiz y es inevitable la frustración; y ve y escucha las reacciones esta semana a la declaración de la Semana Santa gaditana como fiesta de Interés Turístico Nacional y lamenta cómo la ciudad le ha dado la espalda al Corpus, que podría ser declarada Fiesta del Desinterés.

Interés Turístico

Sorprendente repercusión la que ha tenido la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico, con un Ayuntamiento (con el alcalde a la cabeza) especialmente interesado en la noticia. La concejala de Turismo habla de rutas turística para conocer el patrimonio de las hermandades y otras iniciativas. Sin duda, es el momento de que la Semana Santa dé el salto cualitativo que merece en cuanto a su proyección más allá de Puerta Tierra. Es hora de pensar, planificar y tomar las decisiones que en mejor lugar dejen a las salidas procesionales desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. Y la Iglesia deberá también tomar nota, porque será incoherente que la fiesta de Interés Turístico Nacional no tenga las iglesias abiertas en el horario más amplio posible durante la Semana Santa o que una cofradía tenga que montar sus pasos 48 horas antes de salir y desmontar nada más recogerse; por poner un ejemplo de lo que debe cambiar para que ese reconocimiento del Ministerio de Turismo sea efectivo cuando florezca una nueva primavera.

El Consejo

Al hilo de esta declaración turística, cuya valía o utilidad se verá en los próximos años, el Consejo parece haber matizado el proyecto de museo de las cofradías, que ciertamente parecía irrealizable y que incluso el Ayuntamiento descartó la sede originalmente ofrecida (Talleres Velasco, bajo las bóvedas de Santa Elena, en la Cuesta de las Calesas). El equipo de Juan Carlos Jurado sigue haciendo gestiones para intentar dotar al organismo de una sede más apropiada, con más metros cuadrados y con mejores servicios de atención a la ciudadanía y de usos para las hermandades. Y en ese empeño, se plantea que esa futura sede disponga de un espacio para exposiciones, tan necesario para la puesta en valor de ese patrimonio de las hermandades que la declaración turística ha vuelto a poner de manifiesto. Chica empresa, pero ilusionante, tienen las cofradías por delante...

Morgado

La decadencia del Corpus es tan evidente, que fue realmente emotivo el recuerdo el martes en la exaltación eucarística de Miguel Morgado a los canónigos de otros tiempos para nada lejanos, a los que además conoció muy de cerca por su trabajo en la Catedral. Imaginó Morgado una Custodia flanqueada por Vizo, Balbino, Marcelino y Antón Solé. Sin duda, el de hoy será el Corpus de las ausencias, especialmente sentida y recordada la del Padre Balbino, que tantos esfuerzos dedicó al sostenimiento (económico y patrimonial) de la Catedral y de las tradiciones del Corpus, como anteriormente había hecho en esa misma responsabilidad Vizo.

La Virgen del Amparo

La Dolorosa de Borriquita estará el jueves próximo en la procesión del Corpus de San José, formando parte de su cortejo portada sobre una parihuela. Y lo hará además luciendo una nueva saya bordada que ha realizado, con piezas antiguas, Abelardo Santiago. La Virgen ha recibido esta semana, que ha sido intensa para la corporación del Domingo de Ramos, una entrañable donación de unas joyas que usaba décadas atrás y que cedía el que fuera capataz del paso de palio, Raimundo Muñoz Rodríguez (en los años 50 y 60).

Corazón de Jesús

Hablando de salidas, este viernes día 24, fiesta del Corazón de Jesús, saldrá de nuevo a la calle la procesión de Santiago, que organiza la rectoría del templo junto con el Seminario y la cofradía de Piedad. Lo hará en el paso de orfebrería de los jesuitas y con el mismo itinerario que hoy recorrerá el Corpus (Catedral, Santiago, Candelaria, Santo Cristo, Manzanares, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, Nueva, San Juan de Dios, Pelota y Catedral). El Corazón de Jesús es una de esas tradiciones del inicio del verano en la ciudad que felizmente ha recuperado la iglesia de Santiago.

Despojado

Ya se conoce también el proyecto de la candidatura que lidera el actual vicehermano mayor, José Antonio Pérez Camilleri. Entre otros proyectos, plantean crecer en número de hermanos, implicar a los hermanos en el día a día de la cofradía y en los cultos, crear un grupo joven y una bolsa de caridad o aprovechar las nuevas tecnologías. En el plano patrimonial, apuntan a la talla de los respiraderos, el dorado del paso de misterio, la realización de un estudio económico para ver las posibilidades de ejecución del nuevo palio diseñado por Álvaro Abril y realizar varios enseres del cortejo.