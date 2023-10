El Consejo de Hermandades de Cádiz confirma que el cambio de la carrera oficial se hará en 2025

Los planes en los que venía trabajando el Consejo de Hermandades para hacer realidad el cambio de la carrera oficial que se venía demandando desde tiempo atrás, fijando el final de este recorrido en la entrada de la plaza del Palillero y no en mitad de la calle Novena, se van a aplazar otro año más para no perjudicar a los usuarios de esta céntrica plaza.

Así lo ha ratificado el Consejo, que ha tomado esta decisión tras encontrar la negativa del Ayuntamiento al cambio para 2024. “Nos dijeron que era una cuestión económica, por falta de presupuesto para asumir ese cambio”, trasladan desde el organismo cofradiero, que explican que el recorte de la carrera oficial implica la modificación del emplazamiento de los palcos de Palillero, algunos de los cuales se quieren mantener en la plaza y otros -especialmente la tribuna de autoridades- trasladarlos a San Juan de Dios. “No se trata de un acuerdo entre el Ayuntamiento y nosotros, sino que si el Ayuntamiento nos dice que no puede hacer los cambios necesarios, nosotros no podemos hacer nada”, han precisado desde el Consejo respecto a las afirmaciones lanzadas por el Consistorio.

Pese a este contratiempo municipal, que parecía asegurado en las conversaciones que se habían mantenido antes de la Semana Santa de este año con el anterior equipo de gobierno (que no ha querido pronunciarse al respecto), matiza el Consejo que podría haberse llevado el cambio, prescindiendo en 2024 de los palcos de Palillero y habilitando en su lugar sillas. Una opción que se ha rechazado por no perjudicar a los actuales usuarios de esos palcos hasta no tener una solución asegurada que mantenga sus localidades.

En relación a esto, el Consejo ha querido confirmar (en contra de las afirmaciones que el fin de semana lanzaba el Ayuntamiento, asegurando que el cambio “todavía no está aprobado definitivamente por el Consejo Local”) que esta modificación de la carrera oficial está ya confirmada y no necesita ningún trámite. En primer lugar, explican que se trata de una modificación de la actual carrera y no un cambio de la misma, por lo que no se requiere aprobación del Pleno; y además, aseguran que tanto la comisión creada en su día para la mejora de la Semana Santa (que forman un hermano mayor representante de cada jornada junto a miembros de la permanente) como las cofradías que ya están reuniéndose para estudiar horarios y orden de paso son conocedoras y aprueban esta variación que ahora tendrá que esperar a 2025.

En el lado positivo, aplaude el Consejo la construcción de una nueva fila de palcos en San Juan de Dios, que era otro de los compromisos ya cerrados con el anterior gobierno municipal. Así como la futura ampliación de palcos en la plaza de la Catedral, dos de los puntos más demandados en estos últimos años en los que la carrera oficial discurre entre la calle Nueva y, por ahora también en 2024, la mitad de la calle Novena.