La carrera oficial se estanca

La primera en la frente. Se la prometían muy felices los cofrades para la Semana Santa de 2024 por las muestras de apoyo y la llegada incluso de una concejalía específica de hermandades en el nuevo gobierno del Ayuntamiento. Pero el primer proyecto que estaba sobre la mesa ha quedado congelado. Llegan las evasivas, los balones fuera y los “ya veremos”; y la carrera oficial que se quería recortar hasta la plaza del Palillero, quedará en agua de borrajas. El equipo de Bruno García ya ha trasladado al Consejo que no podrá materializarse el próximo año, que hay que hacer no sé cuántos estudios y no sé qué proyectos para cortar o soldar hierros que, básicamente, es lo que necesitaría el cambio de ubicación de los palcos de esta plaza.Las cofradías, por tanto, tendrán que seguir recorriendo hasta la mitad de la calle Novena en esta próxima semana. Y eso que muchas ya habían proyectado los itinerarios de vuelta desde Palillero, con la mejora horaria y el alivio que eso supondría para sus cortejos procesionales.

Pincha de lleno el Ayuntamiento en esta medida, que para más inri ya tenía comprometida para 2024 el anterior gobierno de Kichi y Lola Cazalilla, que hay que seguir recordando que ha sido más que positivo para los intereses cofradieros en estos últimos ocho años. Lo que Kichi iba a hacer (así lo había asegurado al Consejo) no lo ejecutará Bruno García.

Uno de los motivos expuesto es la falta de presupuesto; una excusa que podría dar para mucho, porque hablamos de unos pocos miles de euros frente a inversiones notables que ya ha ido anunciando el alcalde en estas primeras semanas de gobierno. Una partida irrisoria, por ejemplo, en ese presupuesto de 18 millones de euros (nada menos) que acaba de incorporar a las cuentas municipales. ¿No cabía en esa cantidad el coste que suponga modificar el emplazamiento de las tribunas del Palillero y llevarse también algunas, entre ellas la de autoridades, a San Juan de Dios?

En lo que sí trabaja el Ayuntamiento y parece que puede salir adelante es en la construcción de esa segunda fila de palcos en la plaza de San Juan de Dios, que se habilitaría en el tramo más próximo a la calle Nueva, para dejar el otro lado expedito para ese horrendo cruce de cofradías que el Consejo sigue intentando evitar en el mayor número de casos posible. Una de cal y dos de arena.

Llegados a este punto, cabría pensarse si no es conveniente hacer un estudio serio de la infraestructura más apropiada para la carrera oficial de una ciudad que quiere presumir de interés turístico de su Semana Santa. Un proyecto que evite las vallas ‘movibles’ de Nueva, que mejore la conexión de una calle a otra (de Nueva a San Juan de Dios, de aquí a Pelota, de Pelota a Catedral…), que resuelva de una vez por todas el paso por Candelaria, ahora que se van a perder las aceras y otros problemas y que defina un nuevo Palillero elegante, acogedor y, sobre todo, cofradiero. En San Fernando, por ejemplo, tiene el Ayuntamiento y el Consejo un espejo en el que mirarse, tras el estreno de carrera oficial del pasado año.

A todo ello habrá que ponerse desde ya, porque esa falta de presupuesto para la Semana Santa de 2024 no debe ser ya excusa para el siguiente ejercicio; y porque esas excusas de falta de tiempo no las puede seguir asumiendo el Consejo, que debería estar cansado de que la institución municipal parezca que se ría de ellos. En la ciudad de las regatas, el Trofeo Carranza, los conciertos en el Muelle, el Carnaval en todos los eventos, la Sail GP a la vuelta de la esquina, los espectáculos de drones, el autobús gratuito para fomentar el transporte público y otros tantos dispendios, el Ayuntamiento actual no encuentra fondos para mejorar la Semana Santa y cumplir el compromiso adquirido por el anterior equipo. La carrera oficial se estanca.

Acoplamientos

Con la noticia (negativa) de que no habrá cambios en el recorrido de la carrera oficial, el Consejo inicia esta semana las reuniones de acoplamiento para empezar a configurar cómo será la Semana Santa del próximo año en cuanto a horarios e itinerarios. Algunas cofradías trabajan en plantear cambios de itinerario (dicen que La Palma, por ejemplo, estaría pensando llegar a Nueva por la calle San Francisco, a la que llegaría por San José, Ancha, José del Toro y Columela) y plantear también alteración del orden de paso en carrera oficial, pero habrá que ver en qué queda la cosa cuando esas propuestas se expongan en Cobos.

Piratas

Varias reflexiones al hilo de la cabalgata de marras que anoche recorrió la ciudad. La primera es que sorprende a estas alturas el temor (pánico, en algunos casos) de responsables de la Iglesia local a la hora de manifestarse y exponer su rechazo a este tipo de acciones que vienen a banalizar lo que debe ser un culto religioso. Se echó en falta, como siempre, un posicionamiento del Obispado, que sigue presumiendo de cierta indolencia ante las cosas que ocurren en la ciudad o la diócesis. Dicho esto, bien por el delegado de Hermandades y muy bien por el Consejo con esas manifestaciones públicas realizadas de rechazo a la salida a la calle parodiando una procesión de ese colectivo. Los cofrades deberían indignarse ante este tipo de cosas que desvirtúan el sentido que tienen las hermandades y el trabajo que llevan siglos haciendo..

La banda

En relación a esto de la procesión pirata, ha habido cierto revuelo con la banda de música Gailín, de Puerto Serrano, que habría recibido advertencias sobre la posibilidad de no volver a tocar en Cádiz por aceptar este contrato en un evento que ciertamente debe ser rechazado frontalmente por todos los cofrades y sus instituciones. Cierto es que la formación musical estuvo barajando la posibilidad de renunciar al contrato, aunque finalmente vinieron ayer a Cádiz. Si esa advertencia (que no amenaza, conste) lanzada a la banda se llegara a materializar, las cofradías de Sanidad y Perdón serían las perjudicadas, teniendo que buscar nuevo acompañamiento para sus palios..

La verdad

Hasta aquí lo que rodea a esta llegada a Cádiz de las procesiones ilegales. Mejor centrarnos en la verdad, en la autenticidad de nuestras cofradías, en el culto público que a pesar de los pesares y con todas las trabas habidas y por haber siguen defendiendo y liderando nuestras hermandades. Como hicieron anoche el Rocío, en una salida cada vez más rociera por las calles de extramuros; o Lágrimas de Columna, llevando el rezo del rosario a las calles del centro en una noche de sábado (¿no se había hecho un templete para estos cultos?). Como hará hoy la Merced con su anual procesión que este año vuelve a salir de los límites del barrio de Santa María para festejar la fiesta mercedaria por el centro de la ciudad. O como hizo esta semana La Cena o ya anuncia Borriquita en esas misiones escolares tan de moda que en ambos casos protagonizan las dolorosas. Quedémonos con todo eso y con lo que todavía está por venir en el calendario de salidas de este 2023. Esa es la verdad de todo esto.

EL DETALLE. El guiño a la historia del Rocío de Cádiz

La hermandad del Rocío ha querido celebrar en estos cultos de septiembre que finalizaron ayer con la salida de la Virgen por la feligresía el 85 aniversario de la bendición de la actual talla, que sustituye a la que se incendió en 1936. El 14 de agosto de 1938 se bendijo la imagen, que estos días ha lucido la misma corona, mantilla y rostrillo que se utilizó entonces, así como saya de damasco antiguo con bordados del siglo XVIII y manto del mismo juego. La ráfaga ha sido cedida por el Rosario de San Julián, de Sevilla.