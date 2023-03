Cigarreras replantea su misterio

La contemplación del misterio de la hermandad de Cigarreras será este año diferente a los anteriores. La hermandad ha acometido un replanteo de la escena que preside el Señor de la Salud, con el objetivo principal de que el titular de la corporación gane protagonismo en la visión del paso en la calle.

Dos son los principales cambios que se han acometido. De un lado, la escalinata sobre la que se sitúa la imagen sedente del Señor de la Salud ha sido adelantada varios centímetros, hasta situarse en la delantera del paso y no en la zona central como ocurría hasta ahora. Y fruto de este desplazamiento, desaparece de la escena la figura del judío que aparecía delante del Señor burlándose de Él.

Al respecto de esta imagen, que al igual que los dos soldados romanos son obras de Antonio Eslava que luego retocaría José Manuel Bonilla y que se incorporaron a la escena en 1997, con la llegada del actual paso de misterio (ya que en el anterior el Señor procesionaba solo), la hermandad no ha tomado una decisión definitiva sobre su presencia o no en el paso ni sobre la posición que adoptaría en años futuros, optando por el momento por no procesionarla.

El replanteo de la escena se completa con el adelanto del romano que toca la espalda del Señor, para mantener la anterior disposición entre las dos imágenes; y se ha girado levemente el otro soldado, que porta una lanza. Además, se han recuperado los anteriores ropajes (en rojo y blanco, en lugar del negro que vestían en los últimos años) a los que se han realizado nuevas capas.

La nueva disposición del misterio puede contemplarse ya en la iglesia de Santo Domingo, aunque la imagen titular de la cofradía aún no ha subido al paso procesional, algo que ocurrirá en la noche del jueves después del vía crucis que se desarrollará por la feligresía del barrio de Santa María, con visitas a la capilla del Nazareno y las monjas concepcionistas, así como a la residencia de mayores de San Juan de Dios; uno de los últimos actos de la Cuaresma que dará comienzo a las seis y media de la tarde.