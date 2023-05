Carpetazo a la Semana Santa de 2023

Ya han terminado las revisiones de cada jornada de la Semana Santa, donde al parecer no ha habido grandes problemas. Se han reseñado los retrasos, culpando las cofradías del Lunes Santo a las cuadrillas de cargadores y abriendo el camino el Miércoles a nuevas fórmulas de orden de paso. Dicho todo esto, el Consejo estudia ahora la conveniencia o no de sancionar los retrasos y otros incumplimientos de las normas (como la polémica petalada y el absurdo de los pétalos entregados al público de la carrera oficial), como ya advirtiera el presidente durante la Cuaresma. ¿Será capaz el Consejo de romper la paz social que supondría tocar la cartera de cualquier hermandad? Mañana hay Pleno, ahí se sabrá si finalmente se aplica o no el reglamento, que por cierto lleva años sin tenerse en cuenta a este respecto de las sanciones.

Semana Santa

Al hilo de la transición entre la pasada Semana Santa y la de 2024, van llegando a cuentagotas las novedades y alteraciones relacionadas con la música y la carga. Así, la hermandad de Piedad ha decidido prescindir de la cuadrilla de los Martín para el paso de palio, que tendrá nuevo capataz; Sentencia ya ha encontrado banda sustituta para el paso de misterio, la Elevación de Campo Criptana (en Ciudad Real); y Las Aguas se ha quedado sin banda de cornetas y tambores, tras anunciar la no renovación de Rosario de Arriate. Los cambios, ceses, dimisiones y no renovaciones tendrán aún un largo recorrido en estos meses.

El decreto

Sigue sorprendiendo la decisión de la Delegación Diocesana (insistimos, basada en el crieterio o capricho de sus miembros, no apoyada en norma alguna ni tampoco en directriz episcopal, al menos conocida) respecto al acompañamiento musical de los traslados. Tanto, que al Caído se le prohibió expresamente y bajo amenazas que hubiera instrumentos en el traslado del domingo 7 de mayo pero a Trinidad de San Fernando sí se le autorizó el viernes siguiente para llevar acompañamiento únicamente de instrumentos, o al Amor se le permitió contar con una guitarra acompañando a las voces en el traslado de hace dos días; por no recordar los traslados de la magna del pasado septiembre, todos con bandas de música. Un auténtico galimatías al compás de cómo se levante o las ganas que tenga de una música o de otra el de turno. Lo que traducido resulta un enorme despropósito al que se debe poner remedio cuanto antes.

Corpus

Avanzando en el calendario, asoma ya la fiesta del Corpus, anticipada este año gracias a la exposición que la Fundación Cajasol inaugurara el viernes en su sede, fruto del trabajo que está realizando la comisión conformada por el Obispado, el Cabildo Catedral, el Ayuntamiento y el Consejo. Ya se ha cerrado el itinerario (un error, a nuestro juicio, la vuelta a Cardenal Zapata y San Agustín, que amplía innecesariamente el recorrido y que expone al cortejo a un tramo soleado mucho más amplio) y se trabaja con los colegios religiosos de la ciudad para que se impliquen en la celebración del 11 de junio. El lado negativo lo vuelve a encontrar la hermandad de La Cena, que estos días asiste con el consiguiente pesimismo a cómo su homónima en Córdoba se suma al cortejo, en Huelva organiza la procesión incluso, en Almería también saldrá el misterio... y en Cádiz se tiene que seguir conformando con el altar en la calle Nueva. “Qué difícil es Cádiz, y mira que lo intentamos”, se lamentaba esta semana (con razón) un cofrade de La Cena.

Elecciones

Otra visión respecto al trato distinto en unas diócesis y otras. En Huelva han cesado al presidente de una hermandad del Rocío por ir en las listas de un partido político (del PP). No ha esperado allí el Obispado ni siquiera a que se celebren las elecciones y se confirme si el cesado entra o no en la Corporación, ya que su norma prohíbe expresamente formar parte de una junta de gobierno de cualquier hermandad o cofradía y ser cargo público o candidato. Aquí, la norma solo afecta al hermano mayor (no al resto de cargos de la junta), que no puede ocupar cargo público o cargo directivo en un partido. Norma que lleva años sin aplicarse en un caso concreto, y que tras las elecciones del próximo domingo solo afectaría a uno de los candidatos cofradieros que se presentan por los distintos partidos: a Manuel Márquez, el hermano mayor de La Cena que va de número 5 en el PSOE (con lo cual tiene bastantes opciones, sino todas, de convertirse en concejal electo de Cádiz el próximo domingo). ¿Qué diócesis de estas dos acierta más en su norma?

EL DETALLE. Los rincones cofrades de Cádiz

Se aprecia cada Miércoles Santo de manera fugaz, sirvió para inmortalizar la extraordinaria del Cristo de la Vera–Cruz en 2016, y ha vuelto a viralizarse el viernes con la Esperanza del Amor. La ciudad, cuando menos te lo espera, te regala un rincón donde las cofradías lucen de manera espectacular. La magia surgió, en este caso, al final de la tarde del viernes, cuando la Dolorosa del Nazareno del Amor regresaba a San Francisco culminando las misiones escolares que esta semana se han desarrollado en la Salle Mirandilla (en este caso con Buen Fin) y en las Carmelitas. La luz, el mar de fondo, el triunfo de San Francisco Javier, el atardecer de Cádiz… todos estos ingredientes se entremezclan para dar mayor esplendor a una Esperanza que cambió el verde por el rosa en este primaveral traslado que demuestra que en Cádiz se elija el recorrido que se elija, las cofradías lucen de manera espectacular.

El mensaje de la portada de A Paso Horquilla

Ya está ultimando Línea 6 Eme, la editorial de Carlos Medina, un nuevo número de A Paso Horquilla en el que hará balance de la Semana Santa. La portada elegida no puede ser más rotunda: el Nazareno de la Obediencia pasando por delante de una Catedral cerrada a cal y canto. Una foto de Jesús Patrón que pone de relieve la polémica sobre la no entrada de la Merced a la Catedral el Sábado de Pasión. Anuncia Medina que la revista incluye entrevistas de interés sobre la situación de El Huerto y sobre el Consejo entre otros asuntos que se abordan en las 196 páginas de la publicación, que podrá adquirirse desde el jueves por 5 euros en los establecimientos habituales.