Las cofradías de Cádiz se unen al llamamiento del Papa Francisco ante la guerra en Ucrania

Las hermandades gaditanas salieron ayer en tromba para difundir entre sus hermanos y usuarios de las redes sociales el llamamiento que hacía público el Papa Francisco ante el agravamiento del conflicto armado en Ucrania. El máximo representante de la Iglesia Católica invitaba ayer a todo el mundo, “creyentes y no creyentes,” a unirse a una jornada de ayuno el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, por la paz en el mundo.

Desde minutos después de que el Vaticano haya hecho público este llamamiento, las hermandades han comenzado a difundirlo en sus redes sociales, uniéndose así a la propuesta del Papa y trasladándola también a sus seguidores.

La preocupación mundial por la guerra iniciada por Rusia en Ucrania se refleja perfectamente en el ámbito cofradiero, sucediéndose las llamadas a la oración y las encomiendas a las imágenes titulares y advocaciones de cada hermandad para que se acabe el conflicto. Incluso la hermandad de Ecce–Homo, por ejemplo, ha anunciado que todos los cultos cuaresmales los dedicarán a “rogar a Dios por el fin de la pandemia”, incluido el septenario que de manera virtual consagra a la Virgen de las Angustias.

“Tengo un gran dolor en el corazón”, confiesa el Papa Francisco en ese llamamiento que dirige a la sociedad internacional. “Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”, defiende Francisco, que además de invitar al ayuno el 2 de marzo, acompañado de la oración en el caso de los creyentes, ha realizado también una serie de llamamientos a la comunidad internacional ante los “escenarios cada vez más alarmantes” que se están desarrollando en Ucrania.

En concreto, el Papa ha pedido a los líderes políticos “que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”. Y llama a las partes implicadas para “que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional”.

“Al igual que yo mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación”, traslada un afectado Papa Francisco.