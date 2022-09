"Cádiz se tiene que dar cuenta del potencial que tienen las hermandades"

- ¿Cómo van los preparativos de la Magna?

- De maravilla. Todo está prácticamente listo, pendiente de una reunión de hermanos mayores y fiscales con los responsables de Protección Civil para terminar de coordinar todo lo relativo al traslado del Cristo de las Aguas el día 13, el pontifical del 14, los traslados del 15 y 16 y la procesión del día 17.

- ¿Qué va a suponer la procesión extraordinaria del sábado para la ciudad y sus cofradías?

- Yo creo que va a suponer bastante. De un lado, las cofradías pondremos en la calle además de un valioso patrimonio muchas veces desconocido, imágenes inéditas, como si de una Semana Santa distinta a la que conocemos se tratara, con cosas que posiblemente no vayamos a volver a ver o tardemos mucho en verlas. De otro lado, a la ciudad le va a suponer una gran afluencia de público. Nosotros estamos desbordados absolutamente con las previsiones de llegada de personas, porque la Magna está teniendo una gran repercusión. Tenga en cuenta que Cádiz es la primera ciudad que celebra una magna cristífera desde la pandemia.

- ¿Absolutamente desbordados?

- Nuestra previsión es que se congregarán en Cádiz entre 180.000 y 190.000 personas el sábado. Ya hay cerca de 150 autobuses que pedido venir a la ciudad ese día, y son ya más de 130 medios acreditados. Todo ello sin contar la repercusión que tendrá también las televisiones, tanto la retransmisión en directo de Onda Cádiz como la señal que compartirá con 7 Televisión para toda Andalucía o con Cofrademanía.

- ¿Es consciente la ciudad de la magnitud de este evento?

- Sinceramente, creo que no lo es. Los cofrades sí, las cofradías sí son conscientes de lo que se juegan al exportar ese día nuestra Semana Santa, y muestra de ellos es el cariño, el empuje y la gran apuesta que están haciendo para participar en la Magna. Pero la ciudad temo que no tenga conciencia de lo que se avecina, de lo importante que es la procesión del sábado de cara al futuro y al turismo. Cádiz se tiene que dar cuenta del potencial que tienen las hermandades y del poder de convocatoria que tiene una procesión.

- ¿Teme a día de hoy que finalmente no pueda celebrarse la Magna por la falta de policías?

- A día de hoy no temo, estoy esperanzado de que todo se solucione. Veremos cómo transcurre la Junta Local de Seguridad del día 12, donde la Subdelegación del Gobierno también tendrá algo que decir. Habrá que esperar hasta el último momento para ver qué ocurre con la Policía Local; yo apelo al sentido de la responsabilidad con la ciudad, porque las hermandades se juegan mucho con esta magna y hay ya muchos gastos comprometidos para que al final no podamos celebrarla. Y una cosa importante que no ha trascendido: los beneficios que pueda generar la Magna para las hermandades se destinarán a obras sociales, que tanta falta hacen en estos momentos en nuestra ciudad; beneficios, conviene recordar, que únicamente saldrán de la venta de sillas de la carrera oficial, porque la Magna se ha organizado y se va a financiar íntegramente por la tesorería de las hermandades, sin ayuda económica externa de ningún tipo.

- ¿Qué le diría a ese sector que considera que la procesión magna no está suficientemente motivada?

- Yo sí veo motivo por los 300 años del inicio de la construcción de nuestra Catedral, y así se lo planteamos al obispo y él lo autorizó. Creo que las hermandades tenían la obligación de ser partícipes de esta conmemoración que está celebrando la Iglesia de Cádiz, por lo que supone la Catedral para nosotros.

- Cádiz, Antequera, Sanlúcar, Málaga, Almería, Sevilla… ¿Cree que se va a imponer la magna como un modelo de procesión extraordinaria a partir de ahora?

- Yo creo que todas estas procesiones magnas que se están anunciando y que van a coincidir en poco tiempo es la respuesta a los años de pandemia y a la ausencia que hemos tenido de procesiones en todo este tiempo.

- Miremos más allá de la Magna del 17 de septiembre. ¿Cómo afronta el inicio del curso cofradiero?

- Con nuevas ilusiones. El curso lo vamos a iniciar formalmente el 18 de octubre con una conferencia del arzobispo de Sevilla. Desde el Consejo seguiremos trabajando por las hermandades, por su mejora y por el engrandecimiento de la Semana Santa.

- ¿Hay proyectos o novedades previstos para la próxima Semana Santa?

- Todavía no podemos decir qué va a ocurrir con la Semana Santa de 2023. Quedamos con el Ayuntamiento en centrarnos ahora en la Magna y nada más finalizar la procesión sentarnos y analizar cómo transcurrió la de este año y qué se puede mejorar.

- Pero usted ya ha mencionado en alguna ocasión la intención de recortar la carrera oficial.

- Efectivamente, nuestra idea es que la carrera oficial concluya en la Plaza del Palillero y no en Novena. Pero tenemos que sentarnos y analizar con el Ayuntamiento si esa opción es viable y cómo llevarla a cabo. Entre otras cuestiones.

- ¿Cree que El Huerto podrá procesionar la próxima Semana Santa tras su reciente intervención?

- Espero que se solucione lo antes posible, porque de lo contrario sería una gran pérdida para el Jueves Santo. Espero que el comisario tenga capacidad para encontrar la solución y que la hermandad retome la normalidad.

- ¿Entiende lo que ha ocurrido en San Severiano?

- Debo confesar que lo que ha pasado es un tema que no he entendido y que creo que se podía haber solucionado de manera distinta; pero es verdad que la hermandad dialogó directamente con el Secretariado y no con el Consejo, y la cosa ha salido como ha salido sin que hayamos podido hacerlo de otra forma por nuestra parte.

- Se han quedado las cofradías huérfanas en este inicio de curso por la pérdida de Alfonso Caravaca.

- Va a ser una gran ausencia. Alfonso era una persona de Iglesia comprometida con las hermandades, a las que tanto defendió y por las que tanto luchó; una persona con gran sapiencia y capacidad de diálogo. Las cofradías vamos a sentir muchísimo su ausencia. En el plano personal, además, debo decir que ha sido siempre un señor conmigo y me ha apoyado mucho, especialmente en estos últimos meses. Desde el Consejo, le dedicaremos una especial despedida en una misa que aplicaremos por su alma el próximo día 19 en San Agustín a la que aprovecho para invitar a todos los cofrades de la ciudad.