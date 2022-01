El Ayuntamiento de Cádiz no contempla limitaciones para la Semana Santa

Normalidad absoluta, por el momento, de cara a la Semana Santa. El Ayuntamiento no contempla por ahora que el regreso de las cofradías penitenciales a las calles de la ciudad esté sujeto a ningún tipo de limitación, restricción o cambio respecto a lo que venía siendo normal hasta 2019. No, al menos, en lo que a itinerarios se refiere. A diferencia de lo planteado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que deslizó hace unos días la posibilidad de que los recorridos tuvieran que cambiar para buscar calles amplias y evitar así aglomeraciones de público, los responsables de la organización de la Semana Santa de Cádiz en la calle no contemplan esta medida.

Esta es la principal conclusión que extrae el Consejo de Hermandades de la reunión que han mantenido este jueves con las distintas delegaciones municipales implicadas en la organización de la Semana Santa (a excepción de Mantenimiento Urbano, cuyo responsable no pudo asistir). Según ha explicado tras el encuentro el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, ha sido una reunión “fructífera y tranquilizadora” en la que los responsables municipales han trasladado un mensaje de normalidad ante la venidera Semana Santa.

A favor de las hermandades juega el hecho de que la actual situación sanitaria no está obligando a tomar medidas especialmente restrictivas, como sí han estado en vigor en los últimos casi dos años. De hecho, la provincia pasaba el miércoles al nivel 2 de alerta sanitaria, sin que este empeoramiento suponga cambio alguno en el día a día de la ciudad, ni en el aforo ni restricciones de público en espectáculos ni eventos.

A este escenario se une la previsión de que en Semana Santa la situación sanitaria será más favorable que la actual, con la sexta ola ya remitiendo o en fase de repliegue y, por tanto, con índices mucho más bajos de contagios.

No obstante, el Ayuntamiento está a la espera de que a nivel andaluz se puedan dar unas indicaciones especiales de cara a la Semana Santa o vinculadas a la evolución de la pandemia en las próximas semanas, ante lo cual se actuaría. Este mismo extremo también se espera por parte de las cofradías, cuyos representantes a nivel regional solicitaron en diciembre una reunión con el consejero de Salud y con el presidente para abordar los posibles escenarios de cara al regreso de la Semana Santa a las calles de toda Andalucía.

Hasta ese momento, en la ciudad se mantiene un clima de normalidad absoluta en estas semanas previas al inicio de la Cuaresma. Así, desde el Ayuntamiento se sigue con la tramitación de los distintos contratos vinculados a las salidas procesionales y los actos cuaresmales; y el Consejo y las propias cofradías mantiene sus respectivas agendas, que tienen en la presentación del cartel este sábado su convocatoria más inminente.