La Junta plantea que las cofradías discurran por calles amplias en Semana Santa

La apuesta clara de la Junta de Andalucía es que la Semana Santa regrese este 2022 a las calles. La experiencia de las cabalgatas de Reyes y el teóricamente descenso de los contagios de esta sexta ola en las próximas semanas lleva al optimismo de la administración autonómica, que en palabras de su vicepresidente, Juan Marín, considera que las salidas procesionales podrán desarrollarse “con normalidad, como habitualmente y tradicionalmente se viene desarrollando”. Es más, Marín ha descartado que a coro o medio plazo se impongan restricciones vinculadas a la pandemia, por lo que ha indicado como único condicionante a la salida de las cofradías las recomendaciones sanitarias, apuntando especialmente a “la posibilidad de hacer cambios en los recorridos”.

Esto último no es nuevo, ni mucho menos, en las recomendaciones que se vienen trasladando desde la Junta de Andalucía; y no se limitan a las procesiones, pues también han estado en vigor en las pasadas cabalgatas navideñas. No obstante, la opción de tener que buscar recorridos por calles amplias y avenidas es algo que a día de hoy ha pillado por sorpresa a las hermandades gaditanas.

El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, ha reconocido que las cofradías “no hemos estudiado absolutamente nada” respecto a esa recomendación de procesionar por calles amplias para evitar la aglomeración de personas en espacios reducidos. “Decidimos planificar la Semana Santa con absoluta normalidad, y en esas estamos”, añade Jurado.

Las cofradías de Cádiz ya hace semanas que prefijaron sus itinerarios y sus horarios de salida, acordando en cada una de las jornadas respetar la configuración de la Semana Santa que estaba prevista para el año 2020. Por tanto, en caso de que haya que recurrir a esos cambios de itinerarios avanzados por el vicepresidente de la Junta, el Consejo tendrá que reorganizar todas las procesiones, sin esconder Juan Carlos Jurado la dificultad de buscar alternativas a los recorridos en una ciudad con tantas limitaciones como Cádiz.

No obstante, el presidente del Consejo avanza que el próximo jueves, día 13, hay convocada una nueva reunión de las que se vienen celebrando a nivel municipal para avanzar en la organización de todo lo relacionado con la próxima Semana Santa; reunión a la que asiste Policía Local y Protección Civil y en la que esta semana podría haber novedades tras la celebración de la Navidad y a raíz de esas manifestaciones del vicepresidente andaluz.

Por el momento, a falta de tres meses para el Domingo de Ramos, en Cádiz se mantiene la agenda normal de preparativos para la Semana Santa. En este sentido, las formaciones musicales regresaban este lunes a los ensayos tras las fiestas navideñas, para este próximo sábado sigue anunciado el acto de presentación del cartel de la Semana Santa (a las doce del mediodía en la iglesia de Santiago) y no se han producido anuncios de cancelación de actos y cultos.

De hecho, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ya avanzó hace unos días que desde la delegación municipal se hará todo lo posible por garantizar la celebración de la Semana Santa, mostrando como aval del trabajo del Ayuntamiento el desarrollo de las fiestas de la pasada Navidad y los distintos cambios que fueron necesarios para adaptarse a las circunstancias de esta sexta ola y permitir los eventos festivos garantizando la seguridad sanitaria de los participantes y asistentes.

En este sentido, conviene recordar que el Ayuntamiento elabora cada año un plan de autoprotección de la Semana Santa, respecto al que la propia Cazalilla ya avanzó en su día que podía incluir de cara a 2022 aforamientos de calles y otras medidas dirigidas a evitar la concentración numerosa de público, una de las señas de identidad de la Semana Santa que es incompatible con el Covid.