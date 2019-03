El enfrentamiento con el responsable del convento de los descalzos no hizo sino aumentar tras este culto externo, encontrando gran oposición al proyecto de construcción de una casa para niñas huérfanas y una capilla que Francisco de Mendoza se había propuesto levantar junto al convento. Fue entonces cuando entra el tercer protagonista directo en la fundación de la cofradía de Afligidos: el entonces obispo Lorenzo Armengual de la Mota . En aquellos años se estaba construyendo la iglesia de San Lorenzo, y el obispo ofreció a Mendoza un sitio en ese templo en construcción , ante lo cual el cerero gaditano encargó las actuales imágenes a Peter Sterling (establecido en Sanlúcar de Barrameda) por un importe de 186 pesos.

Cuentan las actas de entonces que en víspera de la festividad del Dulcísimo Nombre de Jesús se organizó una procesión “con los lienzos en sus andas en la que participaron la mayor parte del clero, el Rosario de los Ángeles y el Rosario de Belén”. En la procesión figuraban también “muchos fuegos y clarines y un gran concierto de 28 instrumentos y músicos , estando todas las calles del recorrido iluminadas”. Una vez llegada la procesión a la parroquia del Rosario “se tiraron fuegos de artificio por el maestro Jorge desde las nueve hasta las once, acompañados de cajas y clarines y un concierto de música”; bienvenida que se repitiría durante esa madrugada.

El ‘diario’ de Mendoza, o la entrega absoluta a la cofradía que creó

Muchos de los datos históricos que hablan del origen de la hermandad se encuentran en los escritos que Francisco de Mendoza redactaría el 14 de septiembre de 1765, días antes de morir. En ese documento queda testimoniada la entrega y los desvelos que este cerero gaditano tuvo por lo que entonces era germen de una nueva cofradía en la ciudad.

Mendoza dedica un extracto de su escrito a narrar cómo tuvo que poner fin a su labor en Afligidos “por el atraso de mi casa y mi familia por atender a la hermandad”. Y cuenta cómo un único hermano, Francisco San Ginés, permaneció en su compromiso “enviando cuatro velas todos los viernes del año”, “y yo ayudado con lo que mis pocas fuerzas alcanzaban, suplicando a los hermanos y sacristanes que invitaran a los hermanos y señores que pudieran a la continuación de dicha hermandad, para que no decayera más el culto”.

“Nobles hermanos y queridos de mi corazón, no hago este corto resumen por engrandecerme”, escribiría Mendoza en uno de los últimos párrafos de esa especie de diario. “No siendo sino estar tan viejo y postrado en la cama que no puedo servir en solicitar como antes, pero no obstante predispuesto aguardo hasta que vuestras mercedes gustasen, y para descargo de mi conciencia y noticia de los venideros tiempos hago esta relación por ajena mano”, reza en el documento que sigue conservando la hermandad.