5 de septiembre: fecha clave para conocer si saldrá otra procesión en las vísperas de la Semana Santa de Cádiz

El Señor de la Humillación en un via crucis por el exterior de la Iglesia de Santiago.

La cofradía de la Piedad llevará el viernes 5 de septiembre a Cabildo General Extraordinario dos temas de gran calado, que de salir adelante serán de gran importancia para la hermandad con sede en la Iglesia de Santiago Apóstol y para la Semana Santa de Cádiz en general.

A las 21.00 horas están citados los hermanos en la casa de hermandad, en el número 17 de la calle Cobos, para decidir, por un lado, la inclusión como Titular de la cofradía de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humillación, que se venera el citado templo y pertenece a la cofradía. Por otro lado, para tratar la propuesta de que esta imagen procesione en las vísperas de la Semana Santa de 2026, bien el Viernes de Dolores o el Sábado de Pasión.

La historia de esta imagen, atribuida a Pedro Roldán, se remonta a 1935 cuando la familia Azpeitia, que vivía en la calle Pelota, donó la imagen a la cofradía. Al parecer era un San José que el gaditano Láinez Capote transformaría en Cristo maniatado y que en los 90 volvería a sufrir una intervención, en esta ocasión por el sevillano Ángel Rengel para, entre otras actuaciones, tallarle un nuevo cuerpo.

Se da la circunstancia de que el Cautivo procesionó con esta hermandad durante más de una década, dejando de hacerlo a mediados de los años 60.

El Señor de la Humillación procesionaba formando parte de un misterio junto tres soldados romanos que la hermandad posteriormente vendería a la cofradía de Columna de Lebrija. El paso tuvo mucho recorrido. Al dejar de salir fue vendido por Piedad a la hermandad de Descendimiento. Luego pasaría también a ser el paso de misterio del Prendimiento durante sus primeros años en el Lunes Santo gaditano. Actualmente, la hermandad posee un paso procesional que meses atrás fue adquirido por un grupo de hermanos a la cofradía de las Tres Caídas de Isla Cristina.

La incorporación de Nuestro Padre Jesús de la Humillación como Titular conllevaría, siendo un tema también a tratar en el Cabildo Extraordinario, la modificación de los estatutos y reglamento de régimen interno de la cofradía.

Asimismo, en el Cabildo se tratará la propuesta para realizar trabajos de mantenimiento y conservación en las imágenes de San Juan Bautista y María Magdalena, obras de Francisco Buiza que procesionan junto al Cristo de la Piedad.