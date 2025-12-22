La zarzuela vuelve al Teatro de las Cortes de San Fernando con ‘La verbena de la paloma’

La temporada de otoño, que ya encara su recta final en el Real Teatro de las Cortes, volvió a hacer un hueco a la zarzuela durante el pasado fin de semana. Y, como suele ocurrir cada vez que se apuesta por el género, el espectáculo volvió a triunfar. A fin de cuentas, lo clásico siempre funciona. Y, en esta ocasión, venía a escena una de las obras más populares y conocidas de la zarzuela: La verbena de la paloma. La obra, que fue estrenada en 1894 con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega, demostró que goza todavía de muy buena salud de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz, que repetía así en La Isla con un nuevo éxito de público.

Todavía, no obstante, queda un último espectáculo en la temporada que se encargará de poner el broche a la programación que arrancó el pasado 17 de octubre con la actuación del grupo Elefantes. Y también se trata de música, aunque en esta ocasión de una artista gaditana. Milián Oneto recalará en el principal escenario de San Fernando con el espectáculo Voces de mujer, una cuidada selección de boleros, poemas e historias contadas y cantadas, compuestos, sentidos y escritos por grandes mujeres de la historia de la música y la cultura latinoamericana y española. Las entradas están a la venta en la plataforma digital del Real Teatro de las Cortes.

Pero no habrá que esperar mucho para volver a levantar el telón. La temporada de invierno dará comienzo en pocas semanas. La primera función está prevista para el próximo 24 de enero. Se trata de una version del clásico de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo que llega de la mano de David Serrano.