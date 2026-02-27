Vuelve la pasarela solidaria ALMA en San Fernando: el 14 de marzo en el Club de Oficiales

Vuelve la pasarela solidaria ALMA, impulsada por el Grupo POR. Los desfiles, en esta ocasión, se celebrarán en las instalaciones del Club de Oficiales de la Armada en San Fernando (Centro Deportivo y Sociocultural de la Armada) en la jornada del próximo 14 de marzo. El acto cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando y de varias firmas patrocinadoras.

El pasado miércoles día 25 se llevó a cabo una reunión de coordinación para ultimar todos los detalles entre los organizadores, la delegada de Servicios Sociales, Asociación Nuestra Señora del Carmen y la dirección del Centro Deportivo y Sociocultural de la Armada de Oficiales de San Fernando (CDSCA).

El día de la pasarela -el 14 de marzo- durante la mañana -a las 12.00 horas- se celebrará un desfile especial dedicado a la moda infantil ofrecido por La Amistad de Dori, presentado por el ilusionista Eneko. La periodista isleña Paz Santana será la encargada de conducir la gala a partir de las 19.00 horas para las boutiques Balmoral, Juana Ramírez Tu Boutique y Milagrosa Grimaldi.

Las entradas, con un coste de 10 euros en cada caso, podrán adquirirse en las boutiques participantes, así como en la propia sede del evento.

La pasarela solidaria ALMA es un evento que convierte la moda en una herramienta de apoyo, visibilidad y ayuda para colectivos especialmente vulnerables y retoma su actividad en San Fernando tras un periodo de pausa. ALMA reafirma así su esencia como plataforma donde la moda se transforma en un vehículo de solidaridad y responsabilidad social, fomentando la participación ciudadana y otorgando visibilidad a causas que requieren apoyo y reconocimiento.