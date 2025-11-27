VOX reclamará en el Pleno de San Fernando la renovación del alcantarillado de la calle Colón

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando reclamará en el próximo Pleno la renovación de la red de alcantarillado de la zona alta de la calle Colón y su entorno, una infraestructura que considera insuficiente tras el crecimiento urbanístico de la zona.

Desde VOX San Fernando señalan que en las últimas décadas, San Fernando ha registrado un notable incremento de población y nuevas edificaciones, pero lamentan que esta expansión "no haya ido acompañada de la necesaria inversión municipal en infraestructuras que presten servicios esenciales, especialmente las que dependen del Ayuntamiento". Como consecuencia —apuntan—, la capacidad de la red de saneamiento se ha visto superada en diversas zonas.

Carlos Zambrano, portavoz de VOX en San Fernando / Vox San Fernando

El portavoz del grupo municipal, Carlos Zambrano, destaca que uno de los ejemplos más graves se encuentra en la zona alta de la calle Colón. La construcción de nuevos edificios —especialmente los levantados en el solar que fue el campo Marqués de Varela— aumentó de forma significativa los vertidos y la presión sobre el alcantarillado existente. "Hace ya muchos años que los vecinos de la zona se quejan de desbordamientos de aguas fecales que inundan sótanos y aparcamientos subterráneos, provocando importantes daños, molestias y gastos", manifiesta Zambrano, señalando como causa de esta situación "la falta de una eficaz red de saneamiento en atención al número de residentes en la zona".

Denuncia que tras años de quejas por parte de los vecinos, apenas se hayan dado soluciones razonables por parte del Ayuntamiento. En su opinión, "la solución no puede ser otra que la inversión en infraestructuras de saneamiento, de manera que se renueve el alcantarillado y se amplíe su capacidad"; pero advierte que todo esto debe hacerse sin que el coste repercuta en los vecinos de la zona, ya que es el Ayuntamiento el que está obligado a mantener estas infraestructuras.

Por todo ello, VOX San Fernando reclamará en el Pleno que se renueve la red de alcantarillado de la zona alta de la calle Colón y su entorno, aumentando su capacidad, mejorando su servicio y evitando las inundaciones de aguas fecales en sótanos y aparcamientos subterráneos de la zona.