VOX exigirá en el Pleno de San Fernando que el Ayuntamiento cumpla con los requerimientos de la Inspección de Trabajo

El grupo municipal VOX San Fernando ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento isleño en la que reclama medidas para garantizar la seguridad laboral y el adecuado estado de las instalaciones municipales.

Carlos Zambrano, portavoz de la formación en la localidad, recuerda que este grupo municipal lleva años reivindicando mejoras en la plantilla municipal —especialmente en la Policía Local— y que otras administraciones han reclamado al equipo de gobierno el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. De hecho, "diversas inspecciones han dado lugar a requerimientos e incluso a alguna sanción", apunta.

Zambrano lamenta que no se haya hecho caso a la subsanación de defectos en las infraestructuras e instalaciones, "colocando al Consistorio en una situación de incumplimiento de normas elementales y poniendo en riesgo a los trabajadores municipales".

Carlos Zambrano, portavoz de VOX en San Fernando, durante un pleno / Vox San Fernando

Por todo ello, el grupo municipal VOX reclama al equipo de gobierno el cumplimiento de cuantos requerimientos haya recibido de la Inspección de Trabajo en relación con la seguridad en las instalaciones municipales, así como respecto a los trabajadores de este Ayuntamiento.

Asimismo, exige la revisión y arreglo de todas las puertas de emergencia en mal estado y que se dote al depósito municipal de los equipos de extinción de incendios adecuados.

Por último, solicita la elaboración de un plan municipal de autoprotección y emergencias.

Según Carlos Zambrano, "Patricia Cavada debe dar ejemplo y cumplir las normas. Las administraciones no deben mantenerse al margen de la ley y deben, al menos, hacer aquello que exigen a cualquier ciudadano".