VOX pedirá en el Pleno que se hagan mediciones de ruido en las calles más afectadas de San Fernando

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando pedirá en el próximo Pleno que se realicen mediciones del nivel de contaminación acústica en las zonas más afectadas por el ruido en la ciudad "con el objetivo de poder compatibilizar la actividad de la hostelería con el descanso y la tranquilidad vecinal".

El portavoz de VOX en San Fernando, Carlos Zambrano, denuncia que la política de fiestas y eventos en la vía pública promovida por el equipo de gobierno ha fomentado el uso de las calles "como zonas de diversión permanente", de forma que hay espacios residenciales de la ciudad que ahora "se mantienen permanentemente ocupados con una intensa actividad de bares y lugares de diversión, donde se sirven comidas, bebidas alcohólicas y se concentran multitudes".

De este modo, para Zambrano, “lo que debería ser una zona residencial se termina convirtiendo en una tortura para los vecinos". "Debemos proporcionar a la hostelería zonas adecuadas en las que desarrollen sus actividades sin perjudicar a los residentes. La actual situación ha provocado numerosas quejas ciudadanas e incluso ha obligado a algunos vecinos a acudir a los tribunales para defender su derecho al descanso", recuerda el edil de VOX.

El portavoz de VOX en San Fernando sostiene que, ante estas circunstancias, "es preciso poner orden y hacer compatible la actividad de la hostelería con la calidad de vida y tranquilidad propia de las zonas residenciales". Para ello, ve necesario que las autorizaciones administrativas para realizar actividades en las calles y terrazas se otorguen en zonas adecuadas del municipio, en una cantidad y horarios que no provoquen molestias a los vecinos. "Es posible mantener las actividades de hostelería, pero hay que respetar las normas y los derechos de nuestros vecinos", manifiesta al respecto.

Carlos Zambrano, portavoz de VOX en San Fernando / Vox San Fernando

VOX exigirá en el próximo Pleno municipal que se realice un estudio y mediciones del nivel de contaminación acústica especialmente en las zonas más afectadas de la ciudad, incluyendo en todo caso la plaza del Rey, la calle Las Cortes y su entorno, la calle Real desde la plaza de la Iglesia hasta la Alameda Moreno de Guerra; la plaza de Las Alegrías y su entorno.

En definitiva, este grupo municipal pide que se cumplan las normas sobre contaminación acústica, tanto la ordenanza municipal de protección del ambiente acústico como la normativa autonómica (el Decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía), y reclama al Gobierno local que facilite alternativas que no perjudiquen la convivencia, proponiendo espacios como La Magdalena o zonas amplias de la ciudad, más adecuadas para la actividad hostelera y la celebración de eventos.