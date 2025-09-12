La Virgen de la Esperanza saldrá este viernes en rosario de antorchas como preludio de su coronación en San Fernando: horario e itinerario

La imagen de María Santísima de la Esperanza, titular de la hermandad de la Expiración de San Fernando, presidirá en la tarde de este viernes 12 un rosario de antorchas por las calles de la feligresía de San Francisco que se convertirá en todo un preludio de su coronación canónica, prevista para el próximo 25 de octubre en el Panteón de Marinos Ilustres.

El rezo del rosario por las calles coincidirá además con la señalada festividad del Dulce Nombre de María, que se celebra en esta jornada.

El rosario de antorchas partirá de la iglesia castrense de San Francisco para recorrer el siguiente itinerario: Real, Almirante Faustino Ruiz, Colegio Naval Sacramento, Cecilio Pujazón, Lepanto, Padilla, Calderón de la Barca, Isaac Peral, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y, de nuevo, Real para entrar en su tgemplo.

La hermandad, en esta ocasión tan especial, contará con el acompañamiento del coro San Juan de la Cruz.

Por otro lado, dentro de los actos previos de la coronación canónica, el pasado sábado se vivió también un acontecimiento muy especial en el interior de la castrense con la bendición de la nueva saya bordada que se ha realizado poara su titular, obra de Ana Perez Peralta que ha sido donada por un grupo de hermanos.

La hermandad de la Expiración, por otro lado, dio a conocer la semana pasada el programa de actos previsto para la coronación canónica de su dolorosa, en el que se adentrará de lleno con el rosario de antorchas de esta tarde. La festividad del Dulce Nombre de María, de esta forma, se convierte en el pórtico de una celebración histórica en San Fernando.