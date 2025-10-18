La imagen de la Virgen de la Esperanza ha emprendido en la tarde de este sábado el traslado hacia el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando, donde el próximo sábado 25 será coronada por el obispo diocesano, Rafael Zornoza.
1/13
La Virgen de la Esperanza, camino de su coronación en el Panteón en San Fernando
/
Lourdes de Vicente
