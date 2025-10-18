Juan José Romero Ruiz pregona un "sueño" hecho realidad: la coronación de la Esperanza en San Fernando

Apenas unas horas mediarán entre el pregón de la coronación canónica de la Esperanza que en la noche del viernes pronunció Juan José Romero Ruiz en la castrense y el comienzo de los días grandes con el traslado de la Virgen -este sábado por la tarde- al Panteón de Marinos Ilustres. Así que el anuncio que el pastoreño, también hermano de la Expiración, hizo tras la función religiosa dedicada a esta antigua imagen mariana vino a ser el prólogo de todo lo bueno que se avecina en estos días. Un anticipo en toda regla.

Quizás, consciente de ello, el pregonero dedicó un relato lleno de lirismo de hora y cuarto a contar de manera pormenorizada todo lo que va a pasar durante la próxima semana, escena a escena, imagen a imagen, como si lo estuviera viendo... Recreando, evocando y redondeándolo todo con versos para enmarcar ese momento histórico e inolvidable que los hermanos del Silencio, los devotos de la Esperanza -que además probablemente va a ser el mejor momento cofrade de su vidas- van a tener el privilegio de presenciar.

Juan José Romero Ruiz, pregonero de la coronación, distinguido con un regalo de la Virgen de la Esperanza al terminar su exaltación / D.C.

Así que en ese pregón no faltó ni una sola escena, ni un solo pasaje, de todo eso que se va a vivir: el traslado de ida, ni la procesión de vuelta, ni su paso por la Pastora -donde coincidirán tres imágenes coronadas- ni mucho menos, ese instante, esos segundos, en los que el obispo, durante el pontifical que se celebrará el sábado 25 en el Panteón, impondrá la corona sobre las sienes de María Santísima de la Esperanza. Un sueño, recordó Juan José Romero. Un sueño tantas veces soñado por la hermandad y durante tantos años trabajado que al fin se hace realidad porque ella, la Virgen, lo ha querido así.

El pregonero, eso sí, habló también de esa cosa especial que tiene la advocación de la Esperanza, tan presente en toda Andalucía, dedicó unos hermosos versos al día a día de la Virgen en su altar y a esos devotos que pasan a verla... y a pedirle cosas. Otros, también, para la corona de la coronación... Y por supuesto no escatimó en citar a todos esos nombres propios, que son muchos, que ha dado la hermandad a lo largo de su historia... y también ahora, claro. Estos últimos son, además, los artíficies de la coronación, los encargados de dar forma esa sueño en todos los sentidos.

Juan José Romero, que fue presentado por la hermana mayor de la cofradía, María del Carmen Márquez, impuso al pregón un ritmo y una tonalidad que sonaba a repique de campanas de gloria, como corresponde a una coronación. No hace falta decirlo. Porque el pregón fue sobre todo eso, el anuncio de ese sueño: coronar a la Esperanza.