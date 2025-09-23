El cantautor Joan Manuel Serrat ha deleitado a sus seguidores en el encuentro ciudadano que se ha celebrado en la tarde-noche de este martes en los Cines Cinemax del Centro de Ocio San Fernando Plaza, en San Fernando. El artista ha mantenido un diálogo con el gaditano Luis García Gil, su biógrafo, como previa a la entrega del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León en el Real Teatro de Las Cortes, que tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre.

En este acto, no ha podido faltar la música. Así, Serrat ha hecho las delicias de los asistentes con la interpretación de la canción Mediterráneo, la más conocida de su amplia trayectoria.