24 de Septiembre en San Fernando: Serrat, la Tamborrada, el Cañonazo... Todos los actos de este martes, vísperas de la fiesta

Los actos centrales de la programación organizada por el Ayuntamiento de San Fernando para celebrar un nuevo 24 de Septiembre arrancarán este martes aprovechando su condición de vísperas de festivo en la localidad. La principal cita que se anota la agenda del día contará ya con el protagonista de la conmemoración –Joan Manuel Serrat– que participará en un encuentro que tendrá lugar en los cines del centro comercial San Fernando Plaza a las 20.00 horas. El cantautor, que al día siguiente recibirá en el Teatro de las Cortes el Premio Cortes de la Real Isla de León a la Defensa de los Valores Constitucionales y de las Libertades Democráticas, será entrevistado por el autor de su biografía, el escritor Luis García Gil. Aunque se trata de un acto abierto al público, las invitaciones para poder asistir se agotaron en un tiempo récord –en cuestión de minutos– en cuanto se pusieron a disposición de los interesados la semana pasada.

En paralelo, las vísperas de este nuevo 24 de Septiembre en el que se conmemoran el 115 aniversario de primera sesión de Las Cortes de 1810 contarán en la calle con algunas de las actividades que organiza la Fundación Legado de Las Cortes, que desde las 18.00 horas llevará a cabo una visita guiada al baluarte defensivo del Puente Zuazo en la que participarán los voluntarios de la Guardia Salinera con sus uniformes históricos para dar a conocer cómo fue la defensa de la Isla de León durante el asedio de las tropas napoleónicas.

Los actos continuarán allí mismo, en este histórico enclave, a las 20.00 horas con la llamada ceremonia del Cañonazo, que dará el pistoletazo de salida al 24 de Septiembre. Concretamente, con esta recreación de una salva de artillería se recuerda el decreto de Las Cortes expedido el día 22 de septiembre de 1811 en el que se mandaba celebrar solemnemente la jornada del día 24 para recordar la sesión inaugural que un año antes había acontecido y renovar el juramento de los diputados y del Consejo de Regencia.

Seguirá a continuación –a las 20.00 horas– la Tamborrada de Las Cortes, que recorrerá la calle Real desde el Puente Zuazo hasta la plaza del Rey para conmemorar el 215 aniversario de la constitución el 19 de noviembre de 1810 de la Escuela de Tambores de la Real Isla de León. Se trata de una vistosa actividad –también organizada por la Fundación Legado de las Cortes– en la que particpan niños menores de 12 años.

Ceremonia del 'cañonazo' de Las Cortes en San Fernando / D.C.

Los actos del 24 de Septiembre en San Fernando contarán también este martes a las 12.00 horas con una demostración aérea en la que participará un helicóptero de la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada así como un equipo de fusileros del Tercio de la Armada, que llevarán a cabo una exhibición de ‘fast rope’. La actividad, organizada por la Fundación Legado Las Cortes con la Armada española, se llevará a cabo en las dependencias de la Junta de Educación Física y de Deportes. En esta exhibición, concretamente, participarán un helicóptero SH60F perteneciente a la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y un equipo de fusileros de la Novena Compañía del Tercer Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada.

La Armada española, por otro lado, confirmó ayer su participación en la festiva jornada del miércoles 24 de Septiembre, en la que volverá a estar presente con un solemne izado de la bandera y su posterior desfile así como el arriado al ocaso. El izado, como suele ser habitual, tendrá lugar en la plaza de la Iglesia de San Fernando y estarán presididos por el Comandante General de la Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, y la alcaldesa, Patricia Cavada. Comenzará a las 11.15 horas.

