La Armada suma una exhibición de 'fast rope' a los actos del 24 de Septiembre en San Fernando

Los actos del 24 de Septiembre en San Fernando contará con una demostración aérea en la que participará un helicóptero de la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada así como un equipo de fusileros del Tercio de la Armada, que llevarán a cabo una exhibición de 'fast rope'.

La actividad, organizada por la Fundación Legado Las Cortes con la Armada española, se llevará a cabo este martes en las dependencias de la Junta de Educación Física y de Deportes. Dará comienzo a las 12.00 horas. Para asistir es necesario inscribirse previamente cursando la correspondiente solicitud al correo electrónico de la entidad: fundacion.legadodelascortes@gmail.com. El aforo del recinto está limitado a 350 personas.

En esta exhibición, concretamente, participarán un helicóptero SH60F perteneciente a la Quinta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y un equipo de fusileros de la Novena Compañía del Tercer Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada.

Izado de la bandera y desfile en la jornada del 24

Por otro lado, en la festiva jornada del miércoles 24 de Septiembre, la Armada volverá a participar en los actos conmemorativos que se celebrarán en San Fernando con un solemne izado de la bandera y su posterior arriado al ocaso.

Los actos, como suele ser habitual, tendrán lugar en la plaza de la Iglesia de San Fernando y consistirán en un izado de bandera y posterior desfile de la Fuerza, presidido por el Comandante General de la Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, y acompañado por la alcaldesa de San Fernando, que comenzará a las 11.15 horas.

Por otro lado, el arriado de bandera será presidido por el Coronel Comandante del Tercio del Sur, Antonio Aguayo Lara, acompañado por un miembro de la Corporación Municipal.