Las visitas teatralizadas, otra de las facetas imprescindibles del 24 de Septiembre en San Fernando

Las visitas teatralizadas a los principales edificios constitucionales de San Fernando han sido otro de los alicientes que ha dejado la programación de un 24 de Septiembre, que estará dedicado al papel de la música en la lucha por las libertades y que contará con la presencia de Joan Manuel Serrat, que recibirá el Premio Cortes de la Real Isla de León a la Defensa de los Valores Constitucionales y las Libertades Democráticas.

A las propuestas habituales de la Oficina de Turismo, que también se han reforzado de cara estos días, se han añadido en la programación estas visitas teatralizadas que son ya todo un clásico de esta fecha en La Isla y que, además, suscitan siempre el interés de numerosos ciudadanos, como se ha podido ver durante el pasado fin de semana.

Visita teatralizada al Ayuntamiento de San Fernando con motivo del 24 de Septiembre / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Ayuntamiento, el exterior de la Iglesia Mayor Parroquial y el Teatro de las Cortes han formado parte así de una singular ruta animada con estas peculiares escenas que han logrado revivir aquellos acontecimientos históricos que pasaron en La Isla hace 215 años.

Además, el fin de semana contó con el concierto de Kiki Morente así como un show infantil para los más pequeños de la casa y un concierto de pasodobles a cargo de la banda de música Maestro Agripino Lozano. La agenda se retomará este martes para celebrar ya los días grandes de este nuevo 24 de Septiembre.