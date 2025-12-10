Los veteranos del hockey de San Fernando de tres generaciones se dan cita en un encuentro
Durante el mismo se tuvo un recuerdo espacial para Juan Caro, árbitro nacional de reconocido prestigio
El campo de hockey de San Fernando estrena nueva iluminación
El pasado jueves 4 de diciembre los isleños veteranos del Cádiz CF de hockey se sumaron a un encuentro con los gaditanos componentes de este emblemático equipo, que destacó durante las décadas de los 70 y los 80. Durante esta época el equipo estuvo formado en su mayor parte por jugadores de San Fernando y contribuyó a que la afición por este deporte creciese en la ciudad, dando lugar a equipos como San Ignacio, GE Bazán, Sagrada Familia, San Fernando OJE o San José Artesano.
Este encuentro reunió a jugadores de tres generaciones. Durante el mismo se tuvo un recuerdo especial para Juan Caro, árbitro nacional de reconocido prestigio que no pudo acudir por motivos de salud.
