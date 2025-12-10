Los veteranos del hockey de San Fernando de tres generaciones se dan cita en un encuentro

El pasado jueves 4 de diciembre los isleños veteranos del Cádiz CF de hockey se sumaron a un encuentro con los gaditanos componentes de este emblemático equipo, que destacó durante las décadas de los 70 y los 80. Durante esta época el equipo estuvo formado en su mayor parte por jugadores de San Fernando y contribuyó a que la afición por este deporte creciese en la ciudad, dando lugar a equipos como San Ignacio, GE Bazán, Sagrada Familia, San Fernando OJE o San José Artesano.

Este encuentro reunió a jugadores de tres generaciones. Durante el mismo se tuvo un recuerdo especial para Juan Caro, árbitro nacional de reconocido prestigio que no pudo acudir por motivos de salud.