El campo de hockey de San Fernando estrena nueva iluminación

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado de la sustitución de los focos de las torretas de iluminación del Campo Municipal de Hockey Pablo Negre. La operación -señala en un comunicado- supone una inversión de superior a los 42.500 euros y ha sido ejecutada por la empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA.

Las instalaciones disponían de iluminación artificial con proyectores de halogenuro metálico, cuya calidad de iluminación era deficiente y su mantenimiento y coste energético elevados. Esta sustitución de luminarias a lámparas LED, además de mejorar la visibilidad, supone el ahorro energético y el ahorro en costes de mantenimiento. Esta nueva inversión -matiza el gobierno municipal en una nota- se suma a los más de 428.000 euros invertidos en la renovación del césped licitada hace unos meses.

En el marco de esta planificación, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética en instalaciones deportivas municipales. Entre ellas, destaca la sustitución de sistemas de iluminación por tecnología LED de bajo consumo, como en el caso del Pabellón Municipal del Parque Almirante Laulhé, donde además se ha implantado una zonificación del sistema de encendido que permite iluminar de manera independiente las pistas laterales. Esta medida supone un ahorro energético estimado en unos 20.000 euros anuales.

Renovación de la iluminación en el campo de hockey de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Otras intervenciones relevantes incluyen la renovación de la antigua iluminación halógena del Complejo Deportivo Manuel Gómez Castro, la instalación de luces LED en la piscina cubierta, en las pistas de tenis y en las pistas de baloncesto 8 y 10 de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, así como la modernización reciente de la iluminación en los campos de fútbol 1 y 2.

De igual manera, se están llevando a cabo mejoras en la piscina de La Magdalena y en el Complejo Deportivo de Bahía Sur, con un nuevo proyecto de transformación energética y modernización de sus infraestructuras.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia de sostenibilidad impulsada por el Ayuntamiento, que forma parte de un plan global para la reducción de emisiones. En esta línea se incluyen medidas como la renovación de la flota de vehículos municipales (transporte urbano, limpieza, jardines), la organización de eventos y actividades con criterios sostenibles, la ampliación de zonas verdes en el desarrollo urbano, la implantación de infraestructuras que limitan el tráfico rodado —como los aparcamientos tácticos— y la sustitución progresiva de luminarias tanto en instalaciones deportivas como en la vía pública