La Venta de Vargas se vende por 3,8 millones: la operación está en marcha

La Venta de Vargas se vende. Se sabe desde principios de año, pero hay ya un comprador y los abogados de ambas partes están cerrando la operación. Por el momento, no se conocen los detalles, pero se sabe que el interesado en hacerse con la propiedad del emblemático inmueble es un empresario isleño asentado en Madrid con negocios en el sector de la hostelería. Incluso que el precio ronda los 3,8 millones de euros, lo que se aproxima bastante a la cantidad que inicialmente había planteado la familia Picardo, titular del establecimiento.

La operación -han puntualizado- no está cerrada todavía. Si todo marcha según lo esperado, la próxima semana se firmaría un precontrato, un acuerdo formal en el que se abonaría ya una señal por la compra de este mítico negocio isleño con más de cien años de historia.

Lo que sí ha precisado la familia Picardo es que la propuesta que hay sobre la mesa se aviene también a lo que se había planteado a la hora de vender la Venta de Vargas: que fuera alguien que siguiera con el negocio de hostelería y mantuviera sus señas de identidad: su gastronomía, sus raíces, su vinculación con el flamenco...