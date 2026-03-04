Upace San Fernando se queda sin subvención para el comedor escolar: convocada una concentración este jueves ante Educación

UPACE San Fernando se ha quedado sin la subvención de la Junta de Andalucía para el comedor escolar, lo que obliga ahora a 81 familias, cuyos hijos con dependencia están escolarizados en este centro de educación especial, a afrontar en su integridad el pago de un servicio: casi mil euros.

La medida, que ya es definitiva, ha sentado con un mazazo dentro de la comunidad educativa, que ha convocado una concentración este jueves a las 10.30 horas ante la sede de la Delegación Territorial de Educación, en Cádiz. A dicha protesta, a través de Feproami-Plena Inclusión, se han sumado también otros centros de educación especial que también se han visto afectados al no haber podido acceder a las subvenciones para los comedores escolares.

Desde UPACE, concretamente, exigen un cambio en los criterios de baremación de esta convocatoria de ayudas, donde optan en concurrencia competitiva junto a la totalidad de los centros concertados, lo que no les favorece de ninguna manera ya que cuentan siempre con menos alumnos y, por tanto, tienen también una puntuación más baja.

Otra posible solución pasa por una ampliación de la línea de crédito, lo que permitiría que accedieran a estas ayudas o que el servicio de comedor se incluya tal cual dentro del acuerdo del concierto existente con la Junta de Andalucía con estos centros de educación especial, con lo que ni siquiera habría que estar tramitando cada año la solicitud.

Son algunas de las opciones que los afectados han puesto sobre la mesa. Ya se ha mantenido una reunión con la jefa de servicio de la Dirección General de Educación y el personal técnico responsable de la convocatoria. Y este miércoles está previsto también un encuentro con el delegado territorial, José Ángel Aparicio, que había sido solicitado semanas atrás para tratar el problema con el responsable de la Consejería en Cádiz. Este año parece que no hay ya nada que hacer pero no quieren que esto vuelva a ocurrir el próximo curso.

Se trata, además, de la primera vez en la que UPACE y otros centros de educación especial se han quedado sin poder acceder a estas subvenciones para el comedor escolar, por lo que todo resulta mucho más desconcertante.

A principios de curso, efectivamente, ninguna familia llegaba a plantearse esta posibilidad. Y ahora, en el ecuador del mismo, tienen que afrontar el pago de unos mil euros (986,16 euros, concretamente) cuando el comedor escolar "está además dentro del proyecto curricular y se presta además dentro del horario lectivo, que concluye a las 15.00 horas", como apunta Ana Lorenzo, directora de UPACE. No es un servicio al que se acojan las familias de manera voluntaria, como ocurre en el resto de centros concertados: los 81 niños escolarizados van al comedor, donde además se trabajan cuestiones como el control postural, la deglución, la prevención de atragantamientos... "El comedor no es un lujo", afirma también una de las madres afectadas.

Otra de las cuestiones que señalan las familias afectadas es el criterio de vulnerabilidad, que no les puntúa frente a los centros concertados a pesar del alto grado de discapacidad que tienen los alumnos. "Son, precisamente, los más vulnerables pero no se les reconoce en la baremación", exponen.