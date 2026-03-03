Democrática, gratuita, abierta, inclusiva... en marcha la campaña de escolarización de la escuela pública en Cádiz

Con el objetivo de "visibilizar" a los colegios e institutos públicos de la ciudad, el Ayuntamiento de Cádiz y la Flampa Gades han diseñado una campaña que animará a la escolarización en estos centros durante este mes en los que se reparten y se entregan las solicitudes y se celebran las jornadas de puertas abiertas.

El concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, aclaró que "es la primera vez que el Ayuntamiento diseña, que no financia, porque eso lo hacía también el anterior equipo de Gobierno", en respuesta a las críticas vertidas desde AIG lamentando que el alcalde, Bruno García, asegurara que esta campaña sería sufragada por primera vez por el Consistorio.

"Creemos que es importante que el Ayuntamiento facilite el material para hacer visible a la escuela pública", apuntó Verdulla. En una campaña que abarca desde la publicidad en los autobuses a las lonetas personalizadas para cada centro, con un diseño común, pasando por la cartelería y spots en Onda Cádiz Televisión.

Sobre el cartel anunciador de la campaña, el edil precisó que "refuerza unos valores decididos entre la Flampa y el Ayuntamiento, con palabras que resaltan la fortaleza de la enseñanza pública". Transparente, integral, inclusiva, sostenible, democrática, abierta, crítica, gratuita, personalizada.... son algunos de los términos que pueden leerse.

La presidenta en funciones de la Flampa Gades, Rosa Parra, mostró su agradecimiento "por esta iniciativa municipal", después de que la Federación a la que representa creyera "conveniente" que fuera el Ayuntamiento "quien impulsara la campaña, como servicio público que es, y así sea en años venideros".

Parra señaló que "ya los centros están abiertos para ser visitados por las familias en sus jornadas de puertas abiertas, y esperemos que la ciudadanía apueste por la enseñanza pública". Al hilo de este asunto, Verdulla dijo que "las jornadas de puertas abiertas ayudan a decantarse por un colegio o por otro, y las familias valoran ya los proyectos educativos por encima de las distancias de sus domicilios a los centros".

La secretaria de Flampa Gades, Esther Mata, intervino también para hablar de proyectos que se han quedado en el tintero y que se quieren poner en marcha para la campaña del año que viene, entre ellos una convivencia de todos los colegios en una plaza pública en la que cada uno pueda mostrar sus ofertas educativas. Algo así como una jornada de puertas abiertas en común.