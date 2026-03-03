El repunte de la natalidad y la bajada de la ratio en Infantil de 3 años, posibles aliados para el curso 2026-2027 en Cádiz capital

La capital gaditana, donde la pérdida de alumnos y de unidades en las escuelas se hace más acuciante que en otras localidades, se enfrenta este mes recién estrenado a un nuevo proceso de escolarización, para el curso 2026-2027. Como cada año, la demanda de plazas para Educación Infantil de 3 años marcará la situación de la educación en la ciudad, teniendo en cuenta las alarmantes cifras registradas en los últimos años debido, principalmente, a la bajada de la natalidad.

A la espera de la entrega de solicitudes en marzo y de las matriculaciones en abril, el escenario en los colegios de la ciudad, 14 públicos y 13 concertados, podría variar gracias a dos factores. Uno de ellos es la novedad de la bajada de la ratio para Infantil de 3 años, implantada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso que viene. El otro, el repunte de la natalidad de niños y niñas nacidos en 2023, que son los que entrarán el próximo curso en el primer curso del segundo ciclo de Infantil.

A partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con Infantil de 3 años. Es una de las más repetidas demandas de la escuela pública de Cádiz en los últimos años, que deberá permitir, según se indica desde la Consejería, “tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales”.

Esto podría ayudar, además, de alguna manera a cortar la sangría de la pérdida de pupitres. La presidenta en funciones de la Flampa Gades (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), Rosi Parra, alerta de la necesidad de “garantizar las plazas suficientes y evitar el cierre de líneas en centros donde hay demanda”. Y para estas premisas “la reducción de la ratio puede favorecer a la enseñanza pública”.

Según las cifras de escolarización del curso pasado, el hecho de que se reduzca la ratio de 25 a 22 alumnos en 3 años no debería implicar que sobren alumnos en las baremaciones y con ello se beneficien centros con escasez de solicitudes. De hecho, en este proceso realizado en 2025 ninguno de los 27 centros de la ciudad tuvo que baremar. Esto es, ninguno recibió más solicitudes que plazas ofertadas. La dirigente de la Flampa muestra su esperanza, por el lado contrario, de que “en el caso de que esta vez algún centro supere la ratio, se pueda abrir alguna línea más”.

Parra destaca el deseo de que la campaña de escolarización en la escuela pública que la Flampa ha puesto en marcha junto al Ayuntamiento de Cádiz, y que se presenta este martes, “sirva de ayuda y dé sus frutos”.

De cara a este periodo de escolarización a la Flampa le preocupa “la influencia de la natalidad en los colegios”. Sobre este asunto, como ya adelantara este periódico en mayo del año pasado, los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), abren una vía hacia el optimismo. La natalidad vivió un incremento de nacimientos en 2023, donde nacieron 521 niños y niñas, 44 más que en 2022. Los nacidos en 2023 serán los que entren este año en Educación Infantil de 3 años.

Así, aunque esto, obviamente, no implique que los 521 se conviertan en otras tantas solicitudes, se producirá un ligero respiro para la educación en la ciudad, que ha perdido en Infantil de 3 años desde el curso 2023-2024 más de 150 alumnos.

La próxima semana se constituirán las comisiones de garantías de admisión, tanto la de extramuros como la intramuros. Ahí se tratará sobre las unidades autorizadas a cada centro, dato aún no ofrecido por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, y sobre la reserva de las plazas.