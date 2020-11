'El último combate del Glorioso' de Ferrer-Dalmau ya se expone en el Museo Naval de San Fernando tras la polémica

El responsable del Instituto de Historia y Cultura Naval asegura que la institución no pone en duda el valor artístico de la obra, ni lo que representa , sino que la decisión responde a las dos directrices con las que se ha desarrollado la remodelación de las instalaciones museística sobre la historia de la Armada. Por un lado el Ajema estableció necesario equilibrar las colecciones de arte para contar la realidad de cada época y por otro convertir este espacio cultural en un lugar común para todos los cuerpos y escalas de la Armada, que no estaban representados.

Pendientes de una visita del autor para ver cómo ha quedado expuesta la pintura

El pintor Augusto Ferrer-Dalmau prepara una pronta visita a San Fernando para comprobar la ubicación que ocupa ahora su obra El último combate del Glorioso en el Museo Naval isleño. A principios de año el artista visitaba estas instalaciones con motivo de su ingreso en la Real Academia de San Romualdo de San Fernando. "Quiere ver cómo ha quedado el cuadro, la iluminación que le han puesto", explica María Fidalgo Casares, asesora de Ferrer-Dalmau y miembro de la Academia Andaluza de la Historia, que resalta las cualidades del pintor y de su obra. "España no tiene mucha pintura militar, y Ferrer-Dalmau es el mejor pintor de escena militar no de ahora sino de todos los tiempos, por la cantidad de obras que tiene y el arco cronológico que abarca", apunta. Esta obra es un gran reclamo para el Museo Naval de San Fernando, defiende, por ser una pintura de primera magnitud y "atípica" dentro de la trayectoria de su creador que no suele pintar marinas, con un formato cuadrado que no suele usar, con un tamaño mayor del normal y con características técnicas diferentes al resto de su obra. Fidalgo confirma que Ferrer Dalmau está muy contento con la exposición en San Fernando de este cuadro por su vinculación con la ciudad a través de la Academia, incluso por su relación con Cádiz, "ahora mismo está pintando un cuadro sobre un desembarco en Algeciras". A pesar de ser un pintor de tierra, al que no le gustan los azules frente al manejo de los marrones y verdes, la experta resalta "el mar tan conseguido", y los efectos matéricos de la pólvora o el humo.