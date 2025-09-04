Todo a punto para el VI Triatlón Ciudad de San Fernando que se celebrará en la playa de Camposoto el día 14

La playa de Camposoto, convertida en uno de los puntos neurálgico de las actividades deportivas durante la temporada estival, volverá a convertirse en el escenario de la celebración de la VI edición del Triatlón Ciudad de San Fernando, una prueba que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre a las 9.00 horas y que reunirá a más de 200 triatletas llegados de distintos puntos de la provincia y de Andalucía.

El concejal de Actividad Física y Deportes, Antonio Rojas, ha presentado esta nueva edición de una cita que, según ha señalado, "ya forma parte del calendario deportivo de nuestra ciudad y del circuito provincial". El edil ha subrayado que se trata de "una prueba dura, que exige mucha resistencia y fuerza, pero en la que vamos a disfrutar de grandes campeones que harán sentir, una vez más, que la Isla es un verdadero paraíso para el deporte".

La competición se disputará en formato sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. La salida y la meta estarán ubicadas en el acceso número 4 de la playa de Camposoto, un enclave natural que vuelve a convertirse en escenario idóneo para disfrutar del deporte al aire libre.

Desde la Federación Andaluza de Triatlón, a través de su delegado provincial, Jonathan Macías, se ha querido agradecer al Ayuntamiento de San Fernando su apuesta por mantener y consolidar esta prueba dentro del calendario deportivo provincial. "Cada año la organización funciona de manera impecable, gracias tanto al personal del Ayuntamiento como a los voluntarios del club. Chapó por el trabajo que realizan, porque se lo curran muchísimo y eso se refleja en la satisfacción de los participantes", ha señalado.

Una playa para pruebas de alto nivel

La Federación también puso en valor el entorno en el que se celebra la competición. "La playa de Camposoto siempre ofrece un plus de exigencia en la natación, como debe ser en una prueba de este nivel. El circuito de bicicleta es rápido y muy atractivo, y el tramo final de carrera a pie por la playa convierte al triatlón en una experiencia única que encanta a deportistas y aficionados", ha destacado Macías.

Por su parte, Clemente Ruiz, desde el Club Natación San Fernando, ha subrayado la importancia que ha alcanzado esta cita. "Una competición que ya forma parte del calendario deportivo de nuestra ciudad. San Fernando se convierte una vez más en el escenario de un reto apasionante en el que nadar, pedalear y correr se unen en una sola prueba que sigue creciendo año tras año", ha afirmado.

El Triatlón Ciudad de San Fernando se ha convertido en una de las pruebas más esperadas del calendario provincial. En la última edición, celebrada en septiembre de 2024, se alcanzó un récord de participación con 195 inscritos.

La competición tendrá su salida y meta en el acceso nº 4 de la playa de Camposoto, donde también se ubicará la zona de transición. El triatlón se disputará en formato sprint, siendo la primera fase la de natación, que se desarrollará en la lámina de agua situada frente al acceso nº 4 de Camposoto. La salida se dará desde la arena de la playa, en un tramo diseñado para garantizar tanto la espectacularidad de la prueba como la seguridad de los participantes.

El recorrido ciclista comenzará en la rotonda del acceso nº 8 y discurrirá por el Paseo Marítimo y la carretera de la Playa de Camposoto hasta la Rotonda de las Banderas. Desde allí continuará por la carretera de la Batería de la Ardila y Doctor Pedro González de la Torre, con giro a la altura del colegio Compañía de María. Posteriormente regresará por la misma vía hasta el paso peatonal junto a la rotonda Imaginero Luis Álvarez Duarte, enlazando de nuevo con la Rotonda de las Banderas, carretera de la Playa de Camposoto y Paseo Marítimo. El circuito constará de dos vueltas.

El último segmento, carrear a pie, comenzará en la rotonda del acceso nº 4, en la zona de transición. Desde allí, los participantes recorrerán el Paseo Marítimo hasta la Rotonda de las Banderas y la carretera de la Batería de la Ardila, realizando un giro de 180º en el paso de peatones del camino tras pasar la rotonda. El itinerario continuará de vuelta hacia la Rotonda de las Banderas, carretera de la Playa de Camposoto y Paseo Marítimo, finalizando en el acceso nº 5. Este recorrido también tendrá dos vueltas.

"San Fernando sigue demostrando una vez más su capacidad para seguir siendo la ciudad de deporte, capaz de atraer competiciones de primer nivel y de proyectar la imagen de la Isla como un lugar privilegiado para la práctica deportiva", ha concluido el concejal.