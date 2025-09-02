Más de 800 deportistas se darán cita en San Fernando con el Campeonato Mundial de Kárate

San Fernando se prepara para acoger una gran cita que colocará a la ciudad en el mapa deportivo internacional. Se trata de la celebración del XVIII Campeonato del Mundo de Karate do Shotokan, que reunirá en La Isla a más de 800 deportistas procedentes de casi una treintena países. Un evento que llega con la Asociación Karatedo Tradicional, tras la celebración de campeonatos nacionales y europeos en la ciudad.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presentado el campeonato en las mismas instalaciones donde se desarrollará la cita, en el pabellón Manolo Prado de Bahía Sur. Durante su intervención, ha destacado que en los últimos años San Fernando se ha consolidado como sede de grandes eventos deportivos, mencionando como ejemplos el clásico torneo de Minibasket, los campeonatos de balonmano y ahora este Campeonato Mundial de Kárate.

Cavada ha subrayado "la confianza que generan las instalaciones y la ciudad" en las federaciones y asociaciones para organizar eventos de gran calado. "Esta asociación no es la primera vez que viene a San Fernando. Y eso es muy significativo. Muchas federaciones y entidades deportivas, cuando confían en nuestra ciudad para celebrar un campeonato o un evento por primera vez, no se quedan ahí, sino que repiten", ha comentado la regidora. Esa confianza demuestra que San Fernando "ofrece todas las garantías para acoger competiciones de este nivel y confirma nuestro compromiso con el deporte como motor social, económico y de proyección internacional".

Presentación del Mundial de Kárate que se celebrará en San Fernando en septiembre / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El evento tendrá lugar en el Pabellón Manolo Prado del 18 al 21 de septiembre, siendo los días 19 a 21 las jornadas de competición oficial. En total, se han registrado 752 inscripciones con la implicación de 54 árbitros y jueces internacionales. Entre los países que nos acompañarán están Grecia, México, Portugal, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Rumanía, entre muchos otros.

La competición arranca el viernes con las pruebas en la modalidad de cadete, tanto de kata como de kumité. En una intensa jornada el sábado reunirá también a juveniles y júnior. Las actividades comenzarán a las 8.30 de la mañana y se prolongarán hasta las 20.00 horas. En el transcurso de la jornada se celebrará la ceremonia de apertura, que contará con la participación del grupo de gimnasia rítmica de San Fernando, aportando un momento especial y festivo al campeonato.

El domingo será el turno de las categorías sénior y veteranos, que disputarán sus encuentros desde las 8.30 de la mañana hasta las 20.00 horas, poniendo el broche final a un fin de semana de máxima competición y convivencia deportiva en San Fernando.

Impacto económico

Cavada ha subrayado que el campeonato no solo representa un hito deportivo, sino también una oportunidad, como es tónica habitual en los eventos organizados, para dinamizar la ciudad. Todas esas personas, "además de competir, dormirán, comerán, pasearán y comprarán en San Fernando". "Esa es la máxima que nos marcamos en cada evento cultural, social o deportivo: que además de aportar en lo deportivo y cultural, sirva para impulsar nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestra economía local", ha destacado.

El representante de la organización, Fernando Rivera, celebró que el campeonato se desarrolle en San Fernando, porque "es una alegría muy grande poder llevar a cabo este evento en esta ciudad y en estas instalaciones deportivas en las que venimos trabajando desde hace tiempo".

Por su parte, el presidente de la ASKT ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y ha recordado que el campeonato irá acompañado de diversas actividades paralelas, como congresos de arbitraje y de entrenadores, además de la propia competición. A esto también hay que añadirle formaciones de alto nivel, que tendrá lugar durante el mes de noviembre, impartidas por el instructor japonés Ogura Yasunori y en el que ya hay un buen número de participantes inscritos.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor cómo este tipo de citas contribuyen a reforzar la imagen de San Fernando como ciudad hospitalaria, abierta y con vocación internacional. Cavada, asimismo, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de este campeonato, "que no solo la competición, que será de alto nivel, sea un éxito, sino también que los participantes disfruten de nuestra ciudad y que este sea un motivo para volver a visitarla en otra ocasión".