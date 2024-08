Tres empresas optan a hacerse con las obras del nuevo estadio de Bahía Sur

San Fernando/Tres empresas aspiran a hacerse con el contrato para el nuevo estadio de fútbol que el Ayuntamiento de San Fernando construirá en Bahía Sur, la gran obra del mandato cuyo presupuesto roza los 11 millones de euros.

Se trata de las mercantiles ASCH Infraestructuras y Servicios SA, Cartuja Inmobiliaria SAU y la UTE Trafisa-Vilor, cuyos nombres se han conocido en la jornada de este jueves tras la apertura de las ofertas que ha llevado a cabo la mesa de contratación una vez que el pasado día 12 concluyó el plazo administrativo correspondiente para la presentación de propuestas.

Cada trámite del proceso de licitación pública, que ahora se adentra en una nueva fase, se sigue atentamente en La Isla dado el interés que despierta el proyecto y la elevada cuantía de la inversión. De hecho, esos 10.998.199,44 euros a los que asciende en su totalidad el presupuesto convierten al proyecto del nuevo estadio no solo en la obra estrella del mandato sino también en una de las mayores inversiones ejecutadas por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal.

Las tres empresas, según ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado, reúnen las condiciones exigidas de solvencia económica, experiencia y calificación técnica. Así que a priori todo el proceso avanza con la deseada normalidad.

Las ofertas administrativas -explica el Consistorio- serán sometidas ahora a valoración y, posteriormente, se convocará de nuevo la mesa de contratación para proceder a la apertura de la propuesta técnica y económica de los tres licitadores. Una vez culminado el proceso de adjudicación, el gobierno local ha anunciado que informará de todos los detalles relativos al desarrollo de los trabajos de este importante proyecto para la ciudad.

El equipo de gobierno ha señalado que, gracias a esta actuación, "San Fernando contará con un equipamiento deportivo de calidad y acorde a sus necesidades". "Además, permitirá redefinir la línea de visión exterior de la ciudad, dotar a Bahía Sur de nuevos espacios para mejorar su competitividad y a la ciudadanía un espacio para un centro de convenciones, así como importantes ingresos y generación de actividad económica y empleo", ha afirmado.

El gobierno municipal confía en que poder tener resuelta la adjudicación de las obras a finales de año siempre que no surjan contratiempos y el proceso administrativo se resuelva con la esperada agilidad. Eso permitiría que las obras arrancaran a principios de 2025 y terminarán justo antes de que diera comienzo la temporada de 2026-27 ya que el plazo de ejecución de los trabajos previsto inicialmente es de 16 meses. Todo, claro, en el hipotético caso de que no hubiera retrasos y no se torciera nada.

La obra, además, implica también la construcción de un segundo estadio en Camposoto (en los terrenos de la Huerta de la Compañía) para dar cabida a la práctica del atletismo ya que las pistas actuales existentes en Bahía Sur desaparecerán con la actuación prevista. De hecho, la primera fase para el estadio de atletismo se licitó ya en el pasado mes de junio por 3,5 millones de euros y actualmente se encuentra también en la fase de evaluación de las ofertas presentadas.

La obra al detalle

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se han recordado también este jueves los detalles del proyecto del estadio, que se ejecutará por fases de manera que no afecte a las competiciones deportivas.

Conforme al proyecto de ejecución, las obras consistirán en la remodelación del estadio municipal de fútbol de Bahía Sur, formado en la actualidad por pista de atletismo y campo de fútbol, para convertirlo en un estadio exclusivamente destinado a la práctica de fútbol, dotarlo de mejores instalaciones y prestaciones, así como para mejorar su imagen urbana.

Las características técnicas y definición del estadio serán acordes a Segunda División según la Real Federación Española de Fútbol, siendo las dimensiones del campo las máximas permitidas por el reglamento FIFA. Tendrá un aforo mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 personas y, entre otras cuestiones recogidas en el pliego, se contempla la conexión a la red de riego con agua del terciario reutilizada.

El diseño propuesto implica mantener la tribuna actual, contemplando trabajos de mantenimiento previo, hacia la cual se traslada el nuevo campo de fútbol ocupando la franja de la pista de atletismo. El resto del espacio se aprovechará para construir un nuevo graderío en dos niveles.

Entre otras cuestiones, cabe destacar también la reforma y adaptación del espacio actual bajo la tribuna hasta el nivel del suelo, donde se pueden incorporar los banquillos de los equipos. De la misma forma, deberá ser totalmente accesible para personas con movilidad reducida.

Los asientos nuevos a instalar en el graderío contarán con respaldo y serán abatibles, se instalará un mínimo de seis cabinas independientes para la retransmisión de los partidos por los medios de comunicación, se instalarán también al menos cuatro vestuarios: masculino, femenino, para árbitros y para Cuerpos de Seguridad. Habrá, además, una salida independiente dentro del recinto destinada exclusivamente a los Cuerpos de Seguridad y la seguridad privada.

Asimismo, se reservará una zona destinada a aparcamiento dentro del recinto que puedan ocupar dos autobuses y 15 vehículos, habrá zona de taquillas con una zona específica destinada a la venta de entradas y accesible para personas con movilidad reducida. Se prevé, además, una sala medicalizada. La iluminación del recinto se renovará en su totalidad.

Por otra parte, se reformará y remodelará el resto del espacio sobrante que forma parte de las gradas actuales para destinarlo a viario y aparcamientos, estando este nuevo sistema en consonancia con los accesos actuales y que se prevean en un futuro en el complejocomercial Bahía Sur. Además, en el lado principal de entrada al estadio se dejarán previstos espacios diáfanos destinados a uso dotacional, entre otros aspectos.