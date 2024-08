Nuevo paso en la licitación de las obras del estadio de Bahía Sur por 11 millones

San Fernando/El plazo para la presentación de ofertas para la obra del nuevo estadio de fútbol que el Ayuntamiento de San Fernando construirá en el complejo deportivo de Bahía Sur y que vendrá a sustituir a las instalaciones actuales concluyó este martes, lo que lleva el proceso de licitación a una nueva fase.

La mesa de contratación tiene previsto reunirse el próximo día 21 para proceder a la apertura de ofertas. Hasta ese momento no se sabrá cuántas y qué empresas optan a hacerse con este contrato, cuyo presupuesto asciende a 10.998.199,44 euros. La cuantía no solo convierte al proyecto del nuevo estadio en la obra estrella del mandato sino también en una de las mayores inversiones ejecutadas por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal, a la altura de actuaciones como la rehabilitación del Ayuntamiento o del parque de La Magdalena (cuando consigan reanudarse las obras).

En todo caso, como se apuntaba este martes desde el gobierno municipal, la convocatoria de la mesa de contratación supone de entrada que hay una o varias empresas interesadas en la obra, lo que no deja de ser una buena noticia. No obstante, hasta la próxima semana no se conocerán los detalles.

La obra, además, implica también la construcción de un segundo estadio en Camposoto (en los terrenos de la Huerta de la Compañía) para dar cabida a la práctica del atletismo ya que las pistas actuales existentes en Bahía Sur desaparecerán con la actuación prevista. De hecho, la primera fase para el estadio de atletismo se licitó ya en el pasado mes de junio por 3,5 millones de euros y actualmente se encuentra en la fase de evaluación de las ofertas presentadas.

El gobierno local confía en que las obras del estadio de Bahía Sur puedan estar adjudicadas a finales de año para que puedan ponerse en marcha ya en 2025. La obra tiene un plazo de ejecución de 16 meses e, inicialmente, está previsto que se desarrolle por fases de manera que no afecte a las competiciones.

La obra, al detalle

El nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur suprimirá la pistas de atletismo -de ahí que sea necesaria la construcción de otras instalaciones para esta práctica deportiva- para acercar el césped al graderío al tiempo que se dota de mejores instalaciones y prestaciones. Y hay otro dato de interés: se abre la puerta a la posible ampliación del centro comercial desde la galería de entrada hacia la zona de la estación.

El recinto tendrá un aforo mínimo para 6.000 personas y máximo de 10.000 y seguirá en su construcción las características técnicas y los criterios de Segunda División, según los establecido por la Real Federación Española de Fútbol.

El diseño propuesto implica mantener la tribuna actual, contemplando trabajos de mantenimiento previo, hacia la cual se trasladaría el nuevo campo de fútbol ocupando la franja de la pista de atletismo. El resto del espacio se aprovechará para construir un nuevo graderío en dos niveles.

También se abordaría la reforma y adaptación del espacio actual bajo la tribuna hasta el nivel del suelo, donde se podrían incorporar los banquillos de los equipos. De la misma forma, deberá ser totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Y se contempla incluso el riego con agua reutilizada a través de un sistema terciario.

Los asientos nuevos a instalar en el graderío contarán con respaldo y serán abatibles, se instalará un mínimo de seis cabinas independientes para la retransmisión de los partidos por los medios de comunicación, se instalarán también al menos cuatro vestuarios: masculino, femenino, para árbitros y para Cuerpos de Seguridad. Habrá, además, una salida independiente dentro del recinto destinada exclusivamente a los Cuerpos de Seguridad y la seguridad privada.

Asimismo, se reservará una zona destinada a aparcamiento dentro del recinto que puedan ocupar dos autobuses y 15 vehículos, habrá zona de taquillas con una zona específica destinada a la venta de entradas y accesible para personas con movilidad reducida. Se prevé, además, una sala medicalizada. Y la iluminación del recinto se renovará en su totalidad.

Por otra parte, se reformará y remodelará el resto del espacio sobrante que forma parte de las gradas actuales para destinarlo a viario y aparcamientos. Además, en el lado principal de la entrada al estadio se dejarán previstos espacios diáfanos destinados a uso dotacional.