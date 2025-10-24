Tres conciertos en el Teatro de las Cortes para celebrar Santa Cecilia en San Fernando

Tres conciertos ha preparado el Ayuntamiento de San Fernando para celebrar en noviembre el Día de la Música, que coincide con la festividad de Santa Cecilia. El primero de ellos correrá a cargo de la banda de música Maestro Agripino Lozano. Será el próximo 2 de noviembre en el Real Teatro de las Cortes a las 19.00 horas.

El acto servirá además para poner el broche final del III Encuentro de Dirección, una iniciativa formativa que reunirá en San Fernando a directores de toda España bajo la tutela de la reconocida maestra Lucía Marín, una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal. La entrada será libre hasta completar aforo y las reservas podrán realizarse a partir de este viernes en la plataforma digital del Teatro.

La segunda cita, que se celebrará también en el principal escenario isleño, llegará el 8 de noviembre a las 20.00 horas. Se trata del espectáculo Bandas Sonoras, a cargo del prestigioso Isbilya Quartet. Este concierto, que forma parte de la programación oficial del Teatro, ofrecerá un recorrido por la música de las mejores películas de todos los tiempos, acompañada de proyecciones audiovisuales que harán del evento una experiencia inmersiva y emocional. Las entradas ya están disponibles en la web.

Por último, el 23 de noviembre a las 12.00 horas, el Teatro acogerá también el Concierto del XV Aniversario de la Banda San José Artesano, titulado Pureza, un homenaje al arte flamenco y a sus raíces en la ciudad.

Este espectáculo propone un viaje reivindicativo por la historia y el alma del flamenco a través del cante, el toque y el baile. Las entradas para este concierto también podrán reservarse en la web municipal del mismo Teatro.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha invitado a todos los isleños a participar en estas actividades: "Queremos que sea una oportunidad para disfrutar, sentir y compartir. San Fernando suena con fuerza, con talento y con orgullo, y esta programación es una muestra de todo lo que somos capaces de ofrecer", ha afirmado.

La edil ha subrayado que "San Fernando es una ciudad profundamente unida a la música en todas sus expresiones, y con estas citas queremos rendir homenaje a esa pasión colectiva, a nuestras formaciones locales y al público que siempre responde con entusiasmo".

Pacheco, de esta forma, ha destacado "el esfuerzo que se realiza desde el Ayuntamiento por ofrecer una oferta cultural variada y de calidad, que reconozca el talento isleño y atraiga también propuestas de primer nivel".