En marcha los trabajos para la sustitución del césped del campo de hockey en San Fernando

Visita de la alcaldesa a los trabajos de reposición del césped en el campo municipal de hockey Pablo Negre, en San Fernando

El pasado lunes comenzaron en San Fernando los trabajos de renovación del césped del Campo Municipal de Hockey Pablo Negre, una actuación que cuenta con una inversión superior a los 265.000 euros.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto al concejal de Deportes, Antonio Rojas, y el presidente del Club de Hockey San Fernando, Jesús Hidalgo, han visitado las instalaciones para comprobar in situ la evolución de los trabajos.

Durante la visita han podido constatar que la evolución de la obra que, si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables y no surgen imprevistos, no se descarta que los tiempos de ejecución puedan acortarse, permitiendo que el club retome la actividad sobre el nuevo césped lo antes posible.

La sustitución del terreno de juego -señala el Ayuntamiento de San Fernando- supone una mejora sustancial para los deportistas, ya que el nuevo pavimento ofrecerá mayor seguridad, mejor rendimiento y una superficie adaptada a las exigencias actuales de la competición.

Visita a las obras del campo de hockey Pablo Negre, en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Esta actuación se suma a la reciente renovación del sistema de iluminación del campo, donde se procedió hace unos meses a la sustitución de las antiguas luminarias por tecnología LED. Esta mejora no solo ha incrementado la calidad y uniformidad de la iluminación, favoreciendo entrenamientos y competiciones, sino que también conlleva un importante ahorro energético y una reducción significativa de los costes de mantenimiento. Con estas inversiones, dice el Ayuntamiento, "continúa impulsando la modernización de sus infraestructuras deportivas, apostando por instalaciones más eficientes, sostenibles y adecuadas a las necesidades de los clubes y deportistas de San Fernando".